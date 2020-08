Higit 669,000 manggagawa sa pamahalaan di regular noong 2019: CSC

Watch more in iWant or TFC.tv

Walong taong nagtrabaho sa government TV station PTV4 si Jules Guiang bilang reporter at kalaunan ay naging morning show host.

Pero kamakailan, sinabihan si Guiang na tinatapos na ang kaniyang kontrata, na ang alam niya ay hanggang Disyembre pa.

Nangyari ito 3 linggo matapos niyang patutsadahan sa Twitter si Anakalusugan Rep. Mike Defensor sa mga banat nito laban sa ABS-CBN sa pagkakaroon ng contractual workers.

Ayon kay Guiang, tingnan muna ng pamahalaan ang sariling bakuran dahil libo-libo sa mga tauhan nito ang hindi rin regular.

Wala umanong benepisyo si Guiang na natanggap kahit 8 taon siya sa serbisyo.

"It also happens in several sectors, even in our industry, even in our network," ani Guiang sa panayam ng ABS-CBN News.

"When I was tweeting that, that specific tweet, may mga iniisip akong specific na employees na close sa'kin na more than 15 years na and they're really waiting for that moment na ma-regularize sila pero wala," dagdag niya.

Ayon pa kay Guiang, hindi iyon ang unang beses na binatikos niya ang ilang patakaran sa gobyerno.

"PNoy time, I spoke about SAF (Special Action Forces) so I was reprimanded pero I wasn’t suspended. The other one was when I spoke against, when the president mentioned na parang rape is a joke," aniya.

"Hindi galing sa gobyerno 'yong pera eh. Galing sa taumbayan 'yong pera, nangangasiwa lang sila, so wala tayong utang na loob sa kung sino mang nakaupo, ang utang na loob natin nasa tao," dagdag niya.

Sinubukan ng ABS-CBN na kunin ang panig ng PTV4 management mula pa noong Martes pero wala itong ibinigay na tugon o pahayag.

Sa datos ng Civil Service Commission noong 2019, umabot sa 669,347 ang mga kontraktuwal na manggagawa o iyong mga naka-job order at contract of service sa pamahalaan.

Sa bilang na iyon, 470,331 o 70.27 porsiyento ang contractual government workers sa local government units habang 127,811 o 19.09 percent naman sa national government.

Ang iba ay nasa government-owned and controlled corporation gaya ng PTV4, state universities and colleges, at local water districts.

Ayon sa Confederation for Unity Recognition and Advancement of Government Employees (Courage), nagbabadya pang tanggalin sa trabaho ang mga job order at naka-contract of service.

Sa ilalim ng National Budget Circular No. 580 na inilabas noong Abril ng Department of Budget and Management (DBM), babawasan nang 10 porsiyento ang pondo sa maintenance and other operating expenses.

Kasama umano sa mga tatamaan ng bawas-pondo ang mga job order na hindi maha-hire ng pamahalaan, maliban na lang kung COVID-19 frontliner.

Sa isang amendment naman sa joint circular ng DBM at Civil Service Commission (CSC), sinasabi na hanggang Disyembre 31, 2020 na lang ang mga kontraktuwal na manggagawa sa pamahalaan.

"May kasabihan po sa Ingles na 'you walk the talk.' Ikaw ang gobyerno, mayroon po kayong ipapatupad na polisiya, kinakailangan pangunahan niyo po ito," ani Courage National President Santiago Dasmariñas Jr.

Aminado naman ang CSC na kailangan talaga ng plantilla position para maging regular ang mga contractual government worker.

Ayon kay Civil Service Commissioner Aileen Lizada, may 260,000 unfilled plantilla positions ngayon sa gobyerno na kailangang punuan.

"My heart goes out to them kasi ang mga JO (job order), karamihan ang iba nito, mayroon nang 30, 35 years in service helping the plantilla people, helping the regular, those employed in the regular employment, and what do they get sa gobyerno? Nothing," ani Lizada.

"Kasi when they leave, there’s no retirement pay, wala wala silang benefits na natatanggap. That’s why it’s high time na pag-usapan natin ang mga JO," aniya.

"Kasi may mga ibang ahensya na nagtatago ng mga positions. They don’t want to fill it up para meron silang savings," paliwanag ni Lizada.

Sinabi ni Lizada na may ilang ahensiya na ring nagre-regular ng mga tauhan.

Maglalabas din daw ng bagong joint memorandum circular para palawigin ang deadline sa pagtatrabaho ng mga job order at contract of service sa gobyerno, pero hindi pa sigurado kung hanggang kailan ang magiging extension.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News