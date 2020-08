Higit 1 toneladong drogang nakumpiska ngayong 2020 nakatakdang sunugin

MAYNILA — Mahigit isang toneladang ilegal na droga na nakumpiska ng mga awtoridad sa mga operasyon ngayong 2020 ang nakatakda nang sunugin para madispatsa, ayon sa Philippine National Police (PNP).

Ayon kay PNP chief Gen. Archie Gamboa, hinihintay na lang nila ang utos mula sa korte para sa pagsira ng mga nakumpiska nilang ebidensyang droga.

"We will just wait for the court to issue an order to turnover the confiscated illegal drugs to Philippine Drug Enforcement Agency for proper disposal," ani Gamboa.

Sinabi ni Gamboa na nakapagsagawa na ang Malolos Regional Trial Court ng inspeksyon sa mahigit 800 kilong shabu na nasamsam sa iba't ibang operasyon sa Bulacan.

Ginawa ang inspeksyon sa pamamagitan ng Zoom meeting upang makita ng hukom, prosekusyon, maging ng suspek at abogado nito.

Nakatakda ring inspeksyunin ang nasa 300 kilo ng shabu sa General Trias, Cavite, at 300 kilo ng shabu sa Makati.

"The PNP is intensifying its anti-illegal drugs operations and we urgently need the help of judges to facilitate the issuance of court orders for the destruction of confiscated drugs," hiling ni Gamboa.

Matatandaang naglabas ng memorandum ang Korte Suprema sa lower courts na pabilisin ang paglalabas ng destruction order para masira na ang mga ebidensyang drogang hawak ng PNP.