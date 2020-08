Foreign ministers ng Pilipinas at Malaysia nagkainitan dahil sa isyu ng Sabah

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Tuloy-tuloy ang patutsadahan ng mga foreign ministers ng Pilipinas at Malaysia matapos magkaroon ng tensyon na nag-ugat sa komento ni Philippine Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin, Jr. ukol sa Sabah.

Narito ang timeline kung paano nagsimula ang sigalot:

Lunes, Hulyo 27, 2020: Nag-tweet ang US Embassy kung saan sinabi nitong nagbigay sila ng ayuda sa mga Pinoy "repatriates" mula Sabah, Malaysia.

Noong ding araw na iyon, sinagot ni Locsin ang US Embassy sa isa ring tweet at sinabing: "Sabah is not in Malaysia if you want to have anything to do with the Philippines."

Miyerkoles, Hulyo 29, 2020: Sumagot si Malaysian Foreign minister Hishammuddin Hussein at tinawag na iresponsable ang tweet ni Locsin.

Hindi rin nila kinilala ang posisyon ni Locsin at iginiit na ang Sabah ay teritoryo ng Malaysia. Inimbitahan nito si Charles Jose, ang ambassador ng Pilipinas sa Malaysia para magpaliwanag.

Huwebes, Hulyo 30, 2020: Nagpaulan ng sunod-sunod na tweets si Locsin at nagpatutsada sa Malaysia.

Ayon kay Locsin, hindi maaaring diktahan ng sino mang bansa ang Pilipinas kung ano ang inaangkin nitong teritoryo.

Paliwanag niya, ang Pilipinas nga ay nirerespeto ang posisyon ng China ukol sa South China Sea kahit pa inaangkin din ng bansa ang bahagi nito.

"No country can tell another what it can and cannot say about what the latter regards as rightfully its own. I don't insist China say only what we want to hear about the Arbitral Award. It is free to say what it wants while we say and do what needs doing. That holds for Sabah... And that's China we're talking about—the second biggest economy and military power in the 21st century," ani Locsin sa mga tweet.

Inimbitahan din nito ang ambassador ng Malaysia sa Pilipinas para magpaliwanag.

Inaangkin ng Pilipinas ang Sabah, sa ilalim ng land lease agreement noong 1878 sa pagitan ng noong Sultanate of Sulu at British North Borneo Chartered Company.

Sa mga hiwalay na tweet, iginiit ni Locsin na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang karapatan sa Sabah, katulad ng sa West Philippine Sea.

Sa kanyang direktang sagot kay Hussein, ibinunyag ni Locsin na sinubukan noon ng Malaysia na harangin ang arbitral award na napanalunan ng Pilipinas laban sa malawakang pag-aangkin ng China sa South China Sea.

"You summoned our ambassador for a historically factual statement I made: that Malaysia tried to derail the Arbitral Award. This was reported to us by our diplomats on the scene and our German lawyer. None may share our Hague victory who worked against it," ani Locsin.

Wala pang tugon si Hussein sa paratang ni Locsin.