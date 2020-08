Dating kongresista, 'Most Wanted' cult leader Ruben Ecleo Jr. huli sa pagpatay sa misis

MAYNILA - Natimbog ng pulisya si dating Dinagat Islands Congressman Ruben Ecleo Jr. sa San Fernando, Pampanga sa pagpatay sa kaniyang misis noong 2002.

Si Ecleo ang itinuring na No. 1 Most Wanted ng Department of the Interior and Local Government. May patong na P2 milyon sa kaniyang ulo dahil sa kasong pagpatay.

Ayon sa National Capital Region Police Office, naaresto sa police operations si Ecleo kasama ang driver na si Benjie Fernan nitong Huwebes ng madaling-araw.

Ani Police Col. Remus Medina, hepe ng Regional Intelligence Division ng NCRPO, maglalaro umano sana sa isang golf course sa San Fernando si Ecleo nang dakpin ng mga operatiba.

"Meron tayong informant, almost 6 months na tayong nagbabantay sa kaniya... He did not resist arrest. Medyo may edad na kasi siya, medyo may sakit," aniya.

Sa operasyon, kinumpiska ng pulisya bilang mga ebidensya ang sinakyan nilang Toyota Grandia, mahigit P170,000, mga pekeng ID, at alahas.

DILG most wanted Ruben Ecleo na may kasong graft dahil sa renovation ng gusali ng kaniyang kulto sa Dinagat Islands, natimbog ng NCRPO sa Pampanga. Nahatulan din siya sa kasong parricide dahil sa pagpatay sa asawa. @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/OKpV0u1rUO — Zhander Cayabyab (@zhandercayabyab) July 30, 2020

Noong 2012, nasentensiyahan si Ecleo ng habambuhay na pagkakakulong sa kasong parricide dahil sa pagpatay sa kaniyang misis sa kanilang bahay sa Cebu noong 2002.

Pinatay sa sakal ang biktima at natagpuan na lang na itinapon sa bangin sa bayan ng Dalaguete ang bangkay nito.

Bukod sa pagkakakulong, pinagbayad din ng P25 milyong danyos ang dating kongresista sa pamilya ng misis. At large noon si Ecleo nang patawan ng sentensiya.

Bago noon, nahatulan sa kasong graft si Ecleo taong 2006 sa construction ng public market at townhall at pagsasaayos ng kaniyang cult building sa San Jose, Dinagat Islands nang maging alkalde ng lugar noong 1990s.

Nasentensiyahan siya ng 31 taong pagkakakulong dahil dito, at natanggal sa listahan ng mga kongresista ng House of Representatives noong 2012 dahil sa pagkahatol sa kaniya.

Si Ecleo ay maituturing din na "supreme master" ng kultong Philippine Benevolent Missionaries Association (PBMA.) -- Ulat nina Zhander Cayabyab at Gracie Rutao, ABS-CBN New