4 tindahan nilamon ng apoy sa Quezon City

MAYNILA - Pahirapan ang pag-apula sa sunog sa hilera ng mga tindahan sa Susano Road, Brgy. Nova Proper, Quezon City nitong Huwebes ng madaling araw.

Nagmula umano ang sunog sa isang tindahan at repair shop ng cellphone, at saka kumalat sa katabing tindahan ng mga RTW, tindahan ng mga papel, at tindahan ng mga appliances.

Maraming tao sa paligid dahil nasa likod lang ito ng Susano Market.

TINGNAN: Kasalukuyang nasusunog ang mga tindahan sa Barangay Nova Proper, Quezon City. | via @JervisManahan pic.twitter.com/6Nm8zdTcPy — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 29, 2020

Agad tumawag ng bumbero ang fish vendor na si Jonathan Roque nang makita niya ang sunog. Pero di naiwasang lumaki ang apoy.

Sapilitan nang binuksan ang mga metal na pinto ng mga tindahan para mapabilis ang pag-apula sa sunog.

Wala namang mga tao sa loob ng tindahan dahil sarado na ito nang sumiklab ang apoy.

Umabot ito sa ikalawang alarma bago naapula.

Iniimbestigahan pa ng BFP kung ano ang pinagmulan ng apoy.