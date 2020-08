14 Pinoy seafarers sa Brazil, nagpositibo sa COVID-19

MAYNILA - Nagpositibo sa coronavirus disease 2019 ang nasa 14 Pinoy seafarer sa Brazil, ayon sa Philippine Ambassador na si Marichu Mauro.

Ayon kay Mauro, nasa 11 na ang nakarekober. Dalawa ang nananatili sa ospital, at isa naman ang namatay na sa sakit.

"Mayroon tayong Filipno seafarers, hindi po sila nakatira dito sa Brazil ngunit dumaong ang ship sa Brazilian ports, mayroon po tayong mga 14 Filipino seafarers who were found out to be COVID positive," ani Mauro.

Inihayag ni Mauro na bagaman marami ang kaso ng COVID-19 sa Brazil, kakaunti lang ang mga naitalang kaso ng impeksyon sa mga Pilipino.

Katunayan, wala aniyang natamaan ng virus sa mga Pilipinong nakatira mismo sa Brazil at nagtatrabaho doon.

Nagpapatuloy ang pagmo-monitor nila sa sitwasyon ng mga OFW sa Brazil sa pamamagitan ng kanilang honorary consuls, ayon kay Mauro.

Bukas din aniya ang kanilang mga tanggapan para sa mga hinaing o paghingi ng tulong sa hanay ng mga Pilipino doon lalo na may ilan ding nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga restaurant, hotels at iba pang negosyo sa Brazil dulot ng pandemya.

May ilang Pinoy na nagpahiwatig na gusto nang umuwi ng Pilipinas at nakikipag-ugnayan na aniya ang embahada sa Department of Foreign Affairs para matulungan sila.

Inaabisuhan naman ng embahada ang mga Pilipino na nasa Brazil na iwasan ang pagbibiyahe para maiwasan na mahawahan ng virus.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News