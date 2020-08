1,000 pamilya sa Tabaco, Albay binigyan ng ligtas bags

Nahatiran ng ligtas bags ng ABS-CBN ang 1,000 pamilya sa Tabaco, Albay. ABS-CBN News

Mag-isang namumuhay sa tabing-dagat sa Tabaco, Albay ang balo na si Violeta Cruz.

Ayon kay Cruz, kapag mga ganitong buwan ay lagi siyang may takot ng pagtama ng bagyo sa kanilang lugar sa Barangay Santo Cristo.

Nadagdagan pa ang pangamba ni Cruz nang masira ang telebisyong tanging pinagkukunan niya ng balita tuwing may paparating na bagyo.

Ayon pa sa kanilang barangay chairman na si Eddie Perol, malaking hamon din sa kanila ang nakatakdang pagsasara ng ABS-CBN regional station dahil mapuputol ang impormasyong kailangan nila tuwing may sakuna.

"Malaking bagay 'yon na makakatulong sa mga taong kailangan malaman nila 'yong information regarding sa lahat ng mga nangyayari," ani Perol.

Ganoong suliranin ang nagpapabigat sa kalooban ng mga Kapamilya sa ABS-CBN Legazpi sa araw ng pagsasara ng istasyon sa susunod na buwan.

"Naalala ko 'yong Reming in 2006, 'yong tao walang mapagkunan ng impormasyon... pumupunta sila sa station," ani Aireen Jaymalin, south Luzon news cluster head sa ABS-CBN Legazpi.

"Sana 'yong maiiwan na mainstream media maipagpatuloy nila 'yong ginagawa ng ABS-CBN," ani Jaymalin.

Hanggang sa huli, kasama ang ABS-CBN sa pagbibigay ng ligtas bags para sa 1,000 pamilya sa Barangay Santa Cristo at Barangay San Roque.

Laman ng ligtas bags ang damit, tubig, pagkain, pito, first-aid kit, at radyo.

"Salamat talaga dahil kayo ang unang-una nagbigay sa'min ng ganitong suporta," ani Cruz.

"Ano man ang mangyari, 'yong values na iniwan sa amin ng ABS-CBN, we will keep it... we will be forever grateful," sabi naman ni Jaymalin.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News