San Simon, Pampanga isinailalim sa state of calamity

Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng San Simon, Pampanga dahil sa baha na dulot ng walang tigil na ulan at ang pag-apaw ng Pampanga River.

Ayon sa mga awtoridad, lahat ng 14 na barangay ng bayan ay lubog sa baha.

Ayon kay Mayor Jun Punzalan, hindi na kinaya ng mga inilagay na sandbags para mapigil ang pag-apaw ng ilog.

Mahigit 18,000 residente ang apektado sa baha. Pero ang ilan sa kanila, inilikas sa evacuation centers.

Nasa P37 milyon na rin ang pinsalang naitala sa agrikultura, at inaasahang dodoble pa ito ngayong Sabado.

Isa ang bayan ng San Simon sa mga catch basin municipalities sa ikaapat na distrito ng lalawigan. Ito ang unang bayan na tinatamaan ng matinding baha sa pag-apaw ng Pampanga river na susundan naman ng bayan ng Apalit, Macabebe at Masantol.

Sa kabuuan, nasa 153 barangay na ang lubog sa baha sa Pampanga.

May ilang lugar din na hindi madaanan ng mga sasakyan gaya ng Ipil-Ipil Cambasi Road to Sta Crtuz road sa Masantol, Sumpung Bridge sa Sto. Tomas, CDCP Sta Monica pa-NLEX, La Trevi road pa Sta Monica, San Isidro purok 1 at Dela Paz sa bayan ng San Simon.

Umabot na rin sa 275 families o 1,000 individuals ang inilikas pansamantala sa mga evacuation centers, ayon sa huling tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management office ng Pampanga.

Pinangangambahan ngayon ng mga residente ang pagtaas ng tubig lalot pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang panibagong bagyo

-- Ulat ni Gracie Rutao, ABS-CBN News.