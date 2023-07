Bataan isinailalim sa state of calamity

Isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bataan ngayong Sabado, dahil sa mga natamong pinsalang dulot ng patuloy na pag-ulan at malakas na hanging bunsod ng habagat na dala ng bagyong Egay at pinatindi pa nang paparating na bagyong Falcon.

Sa bisa ng Sangguniang Panlalawigan Resolusyon No. 321, pinagtibay ang pagdedeklara ng state of calamity dahil sa mga pagbaha sa mga mabababang lugar, mga pinsalang tinamo ng iba’t-ibang pampubliko at pribadong imprastraktura at matinding epekto sa kabuhayan lalo na sa sektor ng agrikultura.

Ayon kay Bataan Governor Jose Enrique Joet Garcia III, nasa P22,381,052 na ang halaga ng pinsalang naidulot ng bagyo sa sektor ng agrikultura na sumira sa mga pananim na palay, mais, at high value crops, at maging sa fisheries.

Ayon kay Garcia, "Sa bisa ng naturang resolution ay mas mapabibilis ang rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar at ari-arian at maging ang pagbibigay ng serbisyo-publiko sa lahat ng apektado. "

Ayon naman sa pinakahuling ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 639 pamilya o 2,357 indibidwal na ang kasalukuyan pa ring nasa evacuation sites.

Dagdag pa ni Garcia, "Ang tuluy-tuloy na pag-ulan nitong nakaraang mga araw ang naging sanhi ng mga pagbaha, pinsala sa mga ari-arian, kabahayan at kabuhayan ng ating mga kababayan mula sa mga bayan ng Dinalupihan, Morong, Bagac, Samal at Limay."

Naiulat din ang mga pinsala sa mga kalsada dulot ng mga pagbaha at pagbagsak ng mga puno kung saan agaran namang nakapagsagawa ng clearing operations ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. - ulat ni Rod Izon