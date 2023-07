2 miyembro umano ng NPA, patay sa bakbakan sa Iloilo

Patay ang dalawang hinihinalang miyembro ng New People's Army (NPA) matapos makasagupa ang mga miyembro ng 61st Infantry Battalion, Philippine Army, sa Brgy. Ayabang, Leon, Iloilo, nitong Sabado ng umaga.

Sa pahayag ng 3rd Infantry Division Philippine Army, apat na miyembro ng Sibat Platoon, Southern Front, Komiteng Rehiyon-Panay ng NPA ang nakasagupa ng militar.

Nagtagal ng limang minuto ang putukan sa pagitan ng mga miyembro ng NPA at Philippine Army kung saan namatay ang dalawang lalaki na umano'y miyembro ng NPA.

Narekober sa lugar ang isang M16 rifle, dalawang 12-gauge shotgun, isang .45 caliber pistol, anti-personnel mine, isang bandila ng NPA, at backpack na may lamang extortion letters at subversive documents.

Pansamantalang nakalagak sa isang punerarya sa bayan ng Leon, Iloilo, ang mga labi ng dalawang miyembro umano ng NPA.

-- Ulat ni Rolen Escaniel