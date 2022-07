Pilipinas nagtala ng unang kaso ng monkeypox

MAYNILA - May naitala nang kaso ng monkeypox sa bansa, ayon sa Department of Health (DOH).

Nadetect ang sakit sa isang 31 anyos na Pinoy, ayon kay DOH alternate spokesperson Beverly Ho.

May travel history umano ang pasyente sa mga bansang may naitalang kaso ng monkeypox, at nakumpirmang positibo ito sa sakit sa pamamagitan ng RT-PCR noong Hulyo 28.

May 10 close contact ang pasyente at wala namang sintomas ang mga ito sa ngayon.

Handa naman daw ang DOH na matunton ang virus at anila, magpo-procure sila ng smallpox vaccines na gagana laban sa monkeypox.

Aabot sa 18,000 kaso ng monkeypox ang naitala sa buong mundo, ayon sa World Health Organization, kung saan 5 ang namatay at 10 porsiyento ang naospital. Sa kumpirmadong kaso sa buong mundo, 70 porsiyento ay galing Europa.