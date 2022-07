Mga nasawi sa Luzon earthquake, umakyat sa 6

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Anim na ang naitalang patay sa magnitude 7 na lindol na tumama sa Abra at kalapit na probinsiya noong Miyerkoles, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).

Lima sa mga namatay ay galing sa Cordillera region at may isang nadagdag mula sa Ilocos Sur na hanggang ngayon ay kinukumpleto pa ang detalye. May apat ding nawawala hanggang ngayon.

Aabot sa P10 milyong pondo naman ang ginagamit ngayon ng Department of Social Welfare and Development para magbigay ng tulong sa mga apektado ng magnitude 7 na lindol na tumama sa Hilagang Luzon.

Magpapadala naman ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng inuming tubig at pagkain sa mga apektadong lalawigan.

Tiniyak naman ng NDRRMC na sapat ang pondo ng pamahalaan para tumulong sa mga apektadong residente.

"We have P323 million in standby funds to support the relief efforts, at iyong stockpile natin ng food at non-food items ay nasa P1 billion pa rin worth. So kayang kaya po itong masuportahan," ani NDRRMC spokesperson Mark Timbal.

Watch more News on iWantTFC

Sa Bangued, Abra, nananawagan naman ng mga tent at pangunahing pangangailangan ang mga nasalanta ng lindol sa lugar.

"Wala pa po. Sad to say. Tubig, 'yon po ang kailangan namin. Pagkain, tent, ganu'n po. Mas maganda na po dito sa amin kaysa 'yong makipagsiksikan kami doon. Kagaya ni tatay namin kasi, senior silang dalawa," anang residente na si Rea Pacapac, na nasiraan ng bahay.

Nananawagan din ng tulong ang magsasakang si Lilia Valera.

Isang taon pa lang mula nang ipatayo ang bahay na ni-loan pa ng anak.

"Nagmamakaawa kami na matulungan sana kami. Lahat nabasag. Pati appliances namin nasira nga. Naiiyak nga ako. Itong bahay namin kasi ni-loan lang ng anak ko ito. Hindi pa nakabayad sa loan niya. Three years to pay pa 'yong binabayaran eh 1 year pa lang ang nababayaran," aniya.

Watch more News on iWantTFC

Samantala, ininspeksiyon na ng lokal na pamahalaan ng Abra ang epicenter area para makita ang lawak ng pinsala sa lugar.

Naghatid na rin kanina ang mga awtoridad ng relief goods mula sa Department of Social Welfare and Development.

Kasama din sa ipinapamigay ang temporary shelter o tent na magiging silungan ng mga residente oras na bumalik ang aftershocks at hindi pa naaayos ang kanilang bahay.

Watch more News on iWantTFC

Samantala, unti-unti nang nagbubukas ang mga establisimyento sa Vigan City matapos ang pag-iinspeksiyon ng mga awtoridad.

Ang ilang ancestral houses, walang pinsala sa estruktura bukod sa nabasag na salamin dahil matibay umano ang pundasyon ng mga lumang bahay.

"Step foundation ito, hindi naman kailangan malalim eh, pero load bearing ang mga walls, ibig sabihin 'yung kapal ng walls, 'yung bigat ng walls sila na ang nagsu-support ng mga members ng house, hindi 'yung kagaya ng conventional construction na concrete construction na 'yung columns and beams will support the structure," ani University of Northern Philippines College of Architecture Dean Fatima Rabang-Alonzo.

Nagsimula na ring umikot ang ilang turista.

-- May mga ulat nina Joyce Balancio, Jorge Carino, Adrian Ayalin, at Lady Vicencio, ABS-CBN News