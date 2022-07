Pagdalo ni Leila de Lima sa hearing sa Quezon City Regional Trial Court noong Hunyo 22, 2018. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/file



Dumating sa Regional Trial Court Branch 204 si dating senador Leila de Lima Biyernes ng umaga kasama ang kanyang legal counsel na si Atty. Boni Tacardon para dumalo sa hearing sa criminal case 165 kung saan inakusahan si de Lima na dalawang beses tumanggap ng halagang P5 milyon mula kay Rafael Ragos.

Si Ragos ang dating hepe ng Bureau of Corrections (BuCor) na umano'y nag-deliver ng pera kay De Lima.

Kamakailan lang ay nag-retract ng testimonya si Ragos at sinabi nitong napuwersa siyang mag-imbento ng kuwento laban kay De Lima dahil sa utos ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Itinanggi ni Aguirre ang bintang na ito.

Tumagal ng 2 at kalahating oras ang cross-examination, ayon sa legal counsel ni De Lima na si Tacardon.

Ayon kay Tacardon, natapos na ng prosekusyon ang cross-examination kay Ronnie Dayan, ang dating driver ni De Lima.

"Kami naman sa hanay ni former senador De Lima nagko-conduct kami ng cross-examination. Bale ang highlight ng cross-examination namin ay nabanggit 'yung salaysay ni Rafael Ragos at humingi ang korte ng kopya ng salaysay ni Rafael Ragos," ani Tacardon.

"At nag-commit si Atty. Soriano, ang abogado ni Dayan, na magbibigay siya ng kopya, certified true copy nung salaysay ni Rafael Ragos na nakuha niya mula daw sa notaryo na nag-notarize sa salaysay ni Rafael Ragos," dagdag niya.

Maraming naitanong ang prosekusyon, sabi ni Tacardon, lalo na ang salaysay ni Dayan sa Kongreso kaya tumagal ang hearing. Itutuloy ito sa Agosto 20.

Sa labas ng RTC, naghihintay ang ilang tagasuporta ni De Lima na sumisigaw na palayain ang dating senadora.

Isa sa mga tagasuporta si Zena Bernardo.

May bitbit siyang placard na nakasulat ang katagang "Free Leila Now."

Ayon kay Zena, napapanahon na para pakawalan si De Lima.

“Nandito ako ngayon para of course moral support sa kanya tapos na naman 'yung termino ng taong may personal na galit sa kanya, so we are hopeful na in the true spirit of unity magkaroon na ng resolution sa kaso niya. Ang tagal na eh, hindi lang sa duration ang tagal, malinaw na malinaw mali naman 'yun, marami nang nag-recant," ani Bernardo.

Malaking bagay din anya sa panawagan ng pagpapalaya sa dating senador ang resolusyon nina Senador Koko Pimentel at Risa Hontiveros na hinihiling ang pagpapalaya ni De Lima.

"Long overdue na 'yan, dapat noon pa nila 'yan ginawa di ba, pero siguro mas less ang pressure ngayon sana tuloy-tuloy na," dagdag pa ni Bernardo.

Mahigit 5 taon nang nakakulong ang dating senador dahil sa mga kasong may kinalaman sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison noong siya pa ang nanunungkulan bilang Justice Secretary sa ilalim ng administrasyon ng namayapang dating Pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III.

—ulat ni Jose Carretero

