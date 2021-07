Pagbabakuna iniisip palawakin pa sa gitna ng Delta variant

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Mas marami ang kailangang bakunahan laban sa COVID-19 ngayong nakapasok na ang Delta variant sa Pilipinas.

Iyan ang opinyon ng vaccine expert panel ng bansa na bukas sa pagrerekomenda sa IATF na kung maaari ay bakunahan ang lahat ng Pilipino imbes na 70 percent lamang ng populasyon.

"When you have a variant that is highly transmissible, and your protection is 65 to 70 percent, it is not enough. You need to vaccinate everyone," sabi ni Dr. Rontgene Solante, miyembro ng panel.

Lumabas sa ilang pag-aaral na ang AstraZeneca ay 60 percent effective na lamang laban sa Delta variant, habang ang Pfizer naman ay 79 percent na lang ang efficacy sa mas nakakahawang strain ng COVID-19.

Sa ibang test naman, 13 sa 20 nabakunahan ng Sinovac vaccine o 65 percent ng mga sample ay nagpakita ng pagbaba ng neutralizing activity sa kanilang katawan laban sa Delta variant.

Na-monitor din ang pagbaba ng average na bilang ng antibodies sa ilang indibidwal kahit na sila ay naturukan na ng mga bakuna mula sa Moderna at Sputnik B.

Pero bago irekomenda ng mga eksperto sa IATF ang pagtataas ng target vaccination rate ng Pilipinas, kailangan muna nila makita ang epekto ng COVID-19 vaccines sa mga bata.

"Yung pediatric, mababa pa naman 'yung kaso though they can be drivers of transmission... 'Yung bakuna ng mga bata, wala pa tayong magandang study... Remember, these are children, high risk din ito for adverse reactions," sabi ni Solante.

Nire-review na rin ng mga eksperto kung dapat na bang bigyan ng booster shots ang ilang Pilipino na mahina ang immune system tulad ng mga pasyenteng may HIV at cancer, at mga indibidwal na mayroong chronic kidney diseases.

Sa huling tala ng pamahalaan, nasa 7.2 milyong Pilipino na ang fully-vaccinated laban sa COVID-19.

Ito ay nasa 10 percent pa lamang ng mga kinakailangan bakunahan upang makamit ng Pilipinas ang herd immunity.

Samantala, inihayag naman ni vaccine czar Carlito Galvez na naabot na ng Pilipinas ang target nito na makapagbakuna ng kalahating milyong indibidwal sa loob ng isang araw.

Noong Hulyo 27 kasi ay nabakunahan ang 659,000 na tao sa loob ng isang araw, ang pinakamataas na bilang simula nang magsimula ang vaccination program ng bansa noong Marso.

Balak ng pamahalaan na itaas pa sa 750,000 ang bilang na ito pagpasok ng Oktubre upang makamit ng bansa ang herd immunity bago ang Kapaskuhan.

—Ulat ni Katrina Domingo, ABS-CBN News