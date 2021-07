Mga heavy equipment sinunog ng mga umano'y miyembro ng NPA sa Northern Samar

Sampung heavy equipment na ginagamit sa paggawa ng kalsada ang sinunog ng mga pinaghihinalaang miyembro ng New People's Army sa Las Navas, Northern Samar ngayong Huwebes.

Ayon sa Las Navas Municipal Police Station, isang enhinyero ng private construction company na may hawak sa road construction project ang nagreport sa pulisya na sinunog ng mga armadong lalaki ang sampung heavy equipment sa Barangay San Francisco bandang alas-4 ng madaling araw.

Kabilang sa mga sinunog ang isang bulldozer, dalawang back hoe, isang lodery loader, isang dump truck, isang self-loading truck prime mover, isang crane, isang grader, isang welding generator set at isang road roller.

Kwento ng inhinyero sa pulisya, habang sinusunog ang mga heavy equipment, nilapitan umano siya ng isang miyembro ng pinaghihinalaang NPA at tinanong kung bakit nila pinapalapad ang kalsada gayung nadadaanan naman ito ng motorsiklo. Nagtanong din umano ito kung paraan ba umano ito ng gobyerno para mas mabilis na makakadaan ang sasakyan ng mga sundalo.

Ayon sa military report mula sa 8th Infantry Division ng Philippine Army, ang road project na ito na magkokonekta sana sa Northern at Eastern Samar ay nakatakdang matatapos ngayong Disyembre.

Dagdag pa ng militar, sinunog ng mga miyembro ng NPA ang mga heavy equipment dahil tumanggi umano ang may-ari ng construction company na pagbigyan ang extortion demand ng mga rebelde.

Kinondena ni 8th ID Commander Major General Pio Diñoso ang ginawa ng mga NPA.

"This terroristic action has derailed the completion of this vital road project that will connect the Eastern towns of Samar to the rest of the island and make the lives of the people in the area much easier. There could only be one reason for this arson, their demand for money or more money has not been met as contractors have had enough of these terrorists' extortion. Nonetheless, the contractors will not be cowed and have pledged to not give in to terrorists' demands," ani Diñoso sa kanyang official statement.

Tinatayang nasa P32 milyon ang halana ng napinsala ng panununog.

- ulat ni Sharon Evite

