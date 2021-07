Lolo nabakunahan umano ng magkaibang brand; DOH nag-iimbestiga

Watch more on iWantTFC

Nangangamba si "Lyza" para sa kaligtasan ng kaniyang 64 anyos na asawa na nagpabakuna sa Mandaluyong City.

Sa vaccination card ng asawa, AstraZeneca vaccine ang unang itinurok noong Mayo 13. Pero laking gulat na lang niya nang makita sa card na Sinovac ang pangalawang dose noong Hulyo 22.

"Kahit naman sino e magagalit, unang una 'yung pasyente, post COVID, pangalawa senior citizen without informing e patient itself na mali 'yung vaccine. Hindi siya nagtanong, hawak niya 'yung waiver, hawak niya 'yung vaccine card, hindi siya nagbasa kung ano ang ituturok, basta tinurok niya," ani "Lyza."

Nasa maayos na kalagayan ang asawa ni Lyza pero dahil may edad na ay patuloy pa itong inoobserbahan.

Kaya hiling ni Lyza sa lokal na pamahalaan na imbestigahan ang nangyari.

Sa pahayag ng Mandaluyong City Health Office, iimbestigahan na kung bakit magkaiba ang naging bakuna.

Pero dahil umano sa tumataas na bilang ng kaso ng pagtuturok ng ibang bakuna sa ikalawang dose, ikinokonsidera nang ikalawang dose ang ibang naiturok na bakuna at hindi na kailangang bigyan ng karagdagang dose.

"It is well-worth noting that there has been a rising number of inadvertent administration of a different vaccine brand for the 2nd dose in the country. Due to these incidents, the DOH came out with its Advisory No. 64, which states: "If a different COVID-19 vaccine brand was administered as second dose, it shall be considered as the second dose of the previously administered COVID-19 vaccine. There is no need to provide any additional dose of COVID-19 vaccine," ani Dr. Alex Sta. Maria ng Mandaluyong City Health Office.

Iniimbestigahan na rin ng Department of Health ang insidente kabilang ang dalawang kahalintulad na kaso sa Davao Region.

Nauna na ring sinabi ng ahensiya na pinag-aaralan pa ang pag-mix and match ng mga bakuna.

"Iniimbestigahan natin ito sa ngayon, what really happened. But based from our initial information na naibigay sa atin, mukhang talagang error ng health care worker at ito ay hindi naman talaga nila tinago, sabi nila they mistook the other vaccine for that vaccine na kailangan dapat iturok," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Paalala naman ng Department of Health (DOH) sa mga local government unit na dapat isang brand lang ng bakuna ang nasa vaccination site.

"Kung ang vaccination site po ay magtuturok ng Type A na vaccine, dapat lahat doon sa vaccination site na iyon Type A lang so that we can prevent this kind of errors coming from our health care workers," ani Vergeire.

Dagdag naman ng DOH, isasailalim sa retraining ang mga nagkamaling health care worker.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News