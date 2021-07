NCR mananatili sa 'heightened GCQ' hanggang Aug. 15; OCTA may agam-agam

Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA— Mananatili sa general community with heightened restrictions ang Kamaynilaan hanggang Agosto 15 sa gitna ng banta ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19.

May agam-agam ang ilang eksperto dito sa pangambang hindi ito uubra sa pagpigil sa Delta variant.

Bukod sa NCR, nasa GCQ with heightened restrictions din ang ilang lugar gaya ng Ilocos Sur, Cagayan, Bulacan, Laguna, Lucena City, Cavite, Rizal, Naga City, Antique, Aklan, Bacolod City, Capiz, Negros Oriental, Zamboanga Del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao Del Norte, Davao De Oro, Davao Occidental at Butuan City.

Ilalagay naman sa enhanced community quarantine ang Iloilo City, Iloilo, Cagayan de Oro City, at Gingoog City hanggang Agosto 7.

Nasa MECQ naman ang Ilocos Norte, Bataan, Lapu-Lapu City, at Mandaue City hanggang Agosto 15.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, dapat paigtingin ang paghahanda para mapigilan ang pagkalat ng Delta variant.

"Nagrerekomenda po ang inyong IATF na patuloy na susubaybayan po ang sitwasyon at hindi mag-aatubili na itaas ang quarantine classification kapag tunay na pong sumipa ang kaso ng COVID dahil dito sa Delta variant," ani Roque.

DAGDAG-INTERVENTION KAILANGAN

Para sa OCTA Research, kailangan pa ng dagdag na intervention para talagang mapigilan ang pagkalat ng Delta variant.

Paliwanag ng OCTA Research fellow na si Guido David sa Teleradyo, hindi kasi napipigilan sa ngayon ng GCQ with heightened restrictions ang pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Bagama't hindi pa ganoon kataas ay nakakabahala aniya ang reproduction number ng Metro Manila na nasa 1.35 na.

Dito rin aniya nagsimula ang reproduction number ng Cebu City noong nakaraang dalawang linggo.

Pero ngayon nasa 2 na ito at patuloy na tumataas ang antas ng kanilang mga kaso.

Para kay David, maaari namang magpatupad ng ibang uri ng lockdown basta mapigilan pa ang pagkalat ng Delta variant.

"Pwede naman tayong maging creative sa strategy natin. Kung 'yung iba 'yung gusto nilang strategy, ok lang naman 'yun basta sana gumana 'yung mga strategy na gagawin natin kasi umiiksi na 'yung window natin kasi 'pag nagpatuloy ang increase ng cases, baka next week, baka nasa 2,000 per day na tayo sa NCR from 1,000," ani David.

Maaalalang nagkokontrahan ang DOH at OCTA sa nais na lockdown para mapigilan ang pagkalat ng Delta variant.

Unang nabanggit ng OCTA na ihinihirit nila ang "circuit breaker" lockdown na mas mahigpit sa GCQ with restrictions pero hindi kasing-higpit ng MECQ para mapigilan ang pagkalat ng Delta variant.

Pero sabi ng DOH na tinututulan pa nila sa ngayon ang pagpapatupad ng mahigpit na lockdown dahil nakasalalay rin dito ang trabaho sa ilang industriya.

Suportado naman ni Presidential Adviser at Go Negosyo Founder Joey Concepcion sa mungkahi ng OCTA.

Katuwiran ni Concepcion, accurate ang datos ng OCTA at delikado ang banta ng Delta variant lalo na sa hindi pa bakunado.

Pero may pakiusap siya kung magpapatupad ng lockdown.

"We look at the lockdown this year, last March as the model, huwag 'yung lockdown of last year na talagang hard lockdown na kailangan mong may pass bago ka lumabas sa bahay mo. So it's something in between a very, very hard lockdown of last year and what we have today," ani Concepcion.

Sang-ayon din dito si Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry President Henry Lim Bon Liong na nagsabi na mas iniingatan nila ang banta ng COVID-19 pagdating ng "-ber" months, ang parte ng taon na pinakamalakas ang consumer spending.

"This is also a bitter pill for us to swallow. Once there's a lockdown there's a complete stop in business and once you want to restart again medyo mahirapan na but because of this Delta variant na ito, I think it's okay na for us to sacrifice 2 weeks itong ghost month to ensure that we will have a stronger and safer 4th quarter or the -ber months ng September to December," aniya.

Tutol naman dito ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na ikinatuwiran naman ang pahayag ng DOH na hindi pa kailangang mag-lockdown.

"'Yung premature warning nakakatakot po 'yan. Pabayaan natin ang DOH na mag-handle ng announcement kasi po official po 'yun eh. Sa OCTA di naman official, kung lahat ng tao magsasabi ng ganyan na. Mahirap pong magkaroon tayo ng ganyang warning kung kani-kanino, hindi naman ho tama 'yun," ani PCCI acting president Edgardo Lacson.

Dagdag pa nila na huwag sanang maging alarmist o manakot ang OCTA at ipaubaya na lang ang desisyon sa DOH dahil sila ang nakakaalam sa totoong sitwasyon.

Sagot naman ni David: "Ito 'yung strategy na ginamit natin noong early this year, February to March. Noong February, nakita namin tumataas na ang kaso, nagbigay na kami, hindi naman kami nag-alarm noon or naging alarmist. We were very cautious, sabi namin tumataas na ang kaso, kailangan may gawin tayo. And nagkaroon ng response, 1 month later. Noong March 28, nag-MECQ kasi sobrang taas ng kaso. At noon, medyo napupuno na 'yung mga hospital. Kung ganoon ang strategy, I encourage, ire-examine nila the way we identify mga indicators natin."