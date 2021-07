COVID-19 risk classification ng Pilipinas 'moderate' na

Nakapila sa labas ng Ospital ng Maynila ang ilang residente sa pagbubukas ng vaccination sa ilang ospital sa lungsod noong Hulyo 19, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Itinaas sa moderate COVID-19 risk classification ang Pilipinas mula low risk classification, kasabay ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa at banta ng mas nakakahawang Delta variant.

Sa datos na inilabas ng Department of Health (DOH), lahat ng island group sa bansa maliban sa Mindanao ay nagpakita ng pagtaas ng kaso.

Nagpa-plateau naman ang trend sa Mindanao.

Sa Metro Manila, noong Miyerkoles naitala ang pinakamaraming kaso ng COVID-19 na nasa 1,151. Sinundan naman ito ng Calabarzon, Western Visayas, Ilocos Region, Central Luzon, at Eastern Visayas.

"In NCR, 11 areas are currently with a positive 2-week growth rate. Makati, Las Piñas and Pasay are currently with the highest average daily attack rate. The whole region is now again at a positive 2-week growth rate at 19 percent. This should be a cause for concern as NCR has been at a negative 2-week growth rate for week, before this current week," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Nadagdagan naman nang 97 ang bilang ng mga nagkaroon ng Delta COVID-19 variant.

Sa bilang, aabot sa 88 ang local cases, at anim ay returning overseas Filipino o ROF.

Sa anim na ROF, dalawa ang tripulante ng MT Clyde at Barge Claudia na naka-angkla sa Albay, habang ang apat ay crew member ng MV Vega na galing Indonesia.

Bukod sa Delta variant, nadagdagan ng 83 kaso ng Alpha variant at 127 kaso ng Beta variant, na mga itinuturing na variant of concern ng World Health Organization.

Kahit pa nakakakita ng pagtaas ng kaso, nanindigan ang DOH na hindi ito matatawag na 'surge.' Una na ring nakiusap si Vergeire noong Lunes na huwag na itong gamitin.

Pero ngayong Huwebes, may paglilinaw ang tagapagsalita sa salitang surge.

"We'd like to clarify. 'Yung surge kasi is not really a recognized term in epidemiology. So as much as possible, we do not want to use that," ani Vergeire.

"Ang public, ang pagkakaintindi naman talaga ng surge ay 'yung biglang pagtaas ng kaso na madami talaga. There is this rapid or large increase in the number of cases. Pag 'yan ang pinagbasehan natin, wala tayong nakikitang surge... We do not like to be an alarmist, ayaw po namin na nagpa-panic ang ating kababayan, but hindi rin naming sinasabi na maging complacent tayo," ani Vergeire.

Pero nanindigan ang OCTA Research na nagsisimula na ang surge sa bansa, kaya habang maaga pa, dapat anila magkaroon ng paghihigpit.

"Ito 'yung strategy na ginamit natin noong early this year, February to March. Noong February, nakita namin tumataas na ang kaso, nagbigay na kami, hindi naman kami nag-alarm noon or naging alarmist. We were very cautious, sabi namin tumataas na ang kaso, kailangan may gawin tayo. And nagkaroon ng response, 1 month later. Noong March 28, nag-MECQ kasi sobrang taas ng kaso. At noon, medyo napupuno na 'yung mga hospital. Kung ganoon ang strategy, I encourage, ire-examine nila the way we identify mga indicators natin," ani OCTA fellow Guido David.

Batid naman ni Health secretary Francisco Duque III na may kinalaman ang Delta variant sa pagtaas ng COVID-19 cases kaya dapat palakasin ang pagpapatupad ng minimum public health standards.

"Meron na po tayong local transmission ng Delta variant at kinakailangan natin pong palakasin ang pagpapatupad ng ating mga measures. Meron tayong travel restrictions na itinaas para sa sampung mga bansa hanggang sa katapusan ng buwan," ani Duque.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News