Susunod na bugso ng Hatid Tulong gagawin umanong mas organisado

Gagawing mas organisado ang susunod na phase ng Hatid Tulong program, na nagpapauwi sa mga locally-stranded individual (LSI) sa kanilang mga probinsiya, sabi ng tagapamahala ng programa.

Ayon kay Presidential Management Staff Assistant Secretary Joseph Encabo, "pocket send-off" ang balak na ipatupad sa susunod na phase ng programa.

"We plan to come up with pocket send-offs to avoid overwhelming number of LSIs sa isang lugar. Proper scheduling ng bawat region. Required number sa pagtanggap ng LGUs susundin," ani Encabo.

Hahanap din umano ng mas magandang venue para sa LSI, kung saan may maraming comfort room.

"Kung anuman ang pagkukulang, humihingi ng paumanhin... We will correct our mistakes," dagdag ni Encabo.

Makikipag-ugnayan din umano sina Encabo sa state weather bureau na PAGASA para mabigyan ng abiso kung kailan mas ligtas bumiyahe pauwi ang mga stranded na pasahero.

Noong nagdaang weekend, halos 8,000 tao ang nagpunta sa Rizal Memorial Sports Complex, kung saan pinoproseso ang mga dokumento ng mga pauwing LSI at isinasailalim sila sa rapid test.

Marami ang nabahala nang lumutang ang mga retrato ng situwasyon sa Rizal stadium, kung saan makikitang hindi nasusunod ang mga health protocol kontra COVID-19 tulad ng physical distancing.

Aminado ang grupong namamahala sa Hatid Tulong program na hindi nila inasahan ang dagsa ng stranded individual maging iyong mga walk-in.

Halos 6,000 LSI na ang naihatid sa kani-kanilang probinsiya, base sa huling tala.

Target umano ng pamahalaan na matapos ang ikalawang wave ng programa sa umaga ng Huwebes.

May ilang LSI naman ang dadalhin sa housing site sa Bulacan dahil hindi pa inaalis ang moratorium sa pagpapasok ng mga umuuwing residente sa kani-kanilang mga probinsiya. -- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News