'Pekeng resibo' scam mas nagiging talamak: PNP

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Nagbabala ang Philippine National Police-Anti Cybercrime Group (PNP-ACG) laban sa dumaraming reklamo ng mga online seller na nabibiktima ng mga buyer sa pamamagitan ng pekeng resibo.

Isa na dito ang biktimang si alyas "Jake." Ayon sa biktima, seller siya ng mga gadget sa isang online shopping platform.

Una niyang pinost ang ibinebentang laptop na nagkakahalaga ng P130,000 hanggang sa may nagkainteres na bumili.

Ang bayad ng umano'y buyer sa kaniya ay idadaan sa isang money transfer service at doon na niya ipinadala ang gadget.

Nakarating sa buyer ang laptop, sabay pinadalhan naman si Jake ng buyer ng confirmation text at resibo ng bayad sa money transfer service.

Pero nang kukubrahin na ni Jake, peke pala ito sabi ng money transfer service.

"Hindi sila puwedeng tumanggap ng pera above P50,000 sa transfer service and sinabi nila basically not found and basically na peke 'yung sinend nila sa akin na resibo kasi they just typed over a picture," kuwento ni Jake.

Bagama't suntok sa buwan, nag-abang si Jake ng magbebenta sa online ng laptop dahil baka sakaling ibenta ang laptop niya.

"Sinasabi ko nga if I were a criminal I would not post it the day after I steal it, iintayin ko nang isang buwan, isang linggo at least para hindi maghanap 'yung na-scam ko."

Hanggang isang online seller ang nakita niyang nagbebenta ng kapareho ng specs ng laptop niya sa isang Facebook marketplace.

Kinutuban na siya lalo nang ipinakita sa kaniya ang serial number ng laptop. Nang matiyak na ito ang laptop niya, dito na niya hiningi ang tulong ng PNP-ACG.

Sa foodcourt sa isang mall nagkita ang suspek at ang biktima.

Walang kamalay-malay ang suspek na si Walid Omar na ang napagbentahan niya pala ng laptop ay ang mismong online seller na una niyang ninakawan nito.

Nang makatiyak na ito ang laptop, agad nang hinuli ang suspek.

Ayon sa PNP-ACG, dumarami ang bilang ng mga online seller na naloloko ng mga buyer na nagpapadala ng pekeng resibo ng money transfer at online bank transfer.

"Ma-advise ko talaga 'yung cash on delivery o magmi-meet up kayo para masiguro niyo na 'yun talagang binibili niyo... So secure po kayo pareho 'yung nagbebenta at saka 'yung bumibili," ani Police Lt. Marlon Flores, hepe ng PNP-ACG fraudulent bank transaction unit.

Sinampahan na ng reklamong paglabag sa anti-fencing law ang suspek na tumangging magbigay ng pahayag.