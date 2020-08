Panghuhuli sa mga nagprotestang miyembro ng Kadamay kinuwestiyon

MAYNILA - Nagpapatuloy ang panawagan ng grupong Kadamay na palayain ang mga miyembro nilang naaresto sa pagsama sa online rally, ngayong nananatili pa ang apat sa mga ito sa kulungan.

Nitong Lunes ay naglabas ng placard at nag-selfie protest ang mga miyembro sa kanilang pabahay sa Pandi, Bulacan bilang pakikiisa sa "SONAgKAISA" protest na ikinasa sa University of the Philippines - Diliman Campus.

Base sa mga retrato, may physical distancing naman at naka-mask ang mga sumama. Minabuti naman umano nila na huwag nang lumuwas sa Quezon City dahil na rin sa banta ng coronavirus.

Pero matapos ang protesta ay hinuli sila ng mga pulisya.

Bagay ito na kinuwestiyon ni Mimi Doringo, tagapagsalita ng Kadamay dahil inihahayag lang naman ng mga nahuli ang kanilang mga karapatang maghayag.

"May nagreport daw po na may pagrarally at pagpo-protesta, malinaw na ang ginawa ng kadamay ay karapatan para itaguyod ang karapatan at manawagan sa kahilingan ng mga Pilipino sa panahon ng SONA ng pangulo," ani Doringo.

Giit pa nila, tapos na ang protesta at nasa kani-kanilang bahay na ang mga miyembro nang hulihin ang mga ito.

Hindi pumayag ang mga pulis na makausap ang mga naaresto na nakakulong pa rin sa ngayon sa Pandi PNP.

"May gag order sila dito sa police station mula sa taas, di natin alam bakit ganoon pinag-uutos sa Pandi Police Station, bawal interviewhin ang mga hinuli, bawal kuhanan ng video, utos daw ng nakakataas," ani Orlindo Tria, legal counsel ng grupo.

Kasong resistance and disobedience to a person in authority at paglabag sa Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Disease Act ang inihain laban sa grupo.

Giit ng Philippine National Police sa Bulacan, wala silang naipakitang permit habang nagpoprotesta kaya pinauwi sila ng mga pulis, pero itinulak pa raw ang kanilang mga tauhan.

Dagdag nila, hindi nila hahayaang labagin ninuman ang mga protocol na magdudulot ng panganib sa kalusugan ng publiko.

"When they cannot show the permit, the officers advised them to go home, but instead of complying, they persisted and pushed the police officers that resulted to their arrest while the other KADAMAY members fled on foot to different directions,” anila sa pahayag.

Kinondena ng grupo ang anila'y panggigipit ng PNP sa kanila lalo na't nitong Linggo lang ay kinumpiska ng mga pulis ang mga kopya ng pahayagang Pinoy Weekly sa opisina ng Kadamay roon.

"Ang talagang ginigiit po ng Kadamay ay mapalaya na ang 4 na kasama na nasa Pandi Police Station, tigilan na ang red tagging ng mga aktibista dahil kami bilang mamamayan Pilipino, sumasama sa rally, nag iingay sa lansangan, hindi kailanman kami naging terorista," ani Doringo.

Naniniwala ang grupo na walang basehan ang ginawang pag-aresto pero handa silang harapin ang mga ikakaso sa kanila. -- Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News