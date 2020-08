'Mas limitado, may kontrol': Pocket send-off, target sa susunod na Hatid Tulong program

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA – Opisyal nang magtatapos ang ikalawang tulong transportasyon ng gobyerno para sa mga Pllipinong na-stranded sa Metro Manila dahil sa lockdown na ipinapatupad para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

“Ngayon araw na ito, we can officially declare na matatapos na rin ang aming 2nd send-off ng Hatid Tulong Initiative Program,” pahayag ni Assistant Secretary Joseph Encabo, head ng nasabing programa, sa panayam ng ABS-CBN Teleradyo Miyerkoles ng umaga.

Kasabay nito, inanunsiyo ni Encabo na isa sa kanilang gagawing mungkahi sa Inter-Agency Task Force at National Task Force on Locally Stranded Individuals ay ang pagkakaroon na lamang ng pocket send-off para sa mas organisadong pagtulong sa mga nangangailangang makauwi sa probinsiya.

“Kung saan sa isang araw, isang rehiyon o probinsya na lang po ang aming gagawin. Mas limitado, mas control ang numbers dahil isa sa mga requirements aalamin namin kung ilan pong LSI ang puwedeng tanggapin ng LGU at yun ay susundin namin. Mas may kontrol na po,” paliwanag niya.

Libu-libong stranded ng Pilipino o tinawag na locally stranded individuals ng gobyerno na naipit sa Metro Manila dahil sa pandemya ang nabigyan ng tulong na maihatid sa kani-kanilang probinsiya.

“Sa ngayon po, na send-off na natin lahat ng ating kababayan sa Caraga kaninang alas-8 ng umaga nasa Pier na sila at nag-umpisa na ang kanilang boarding sa isang barko,” sabi ni Encabo.

Tanging nasa mga 800 na lamang ang mga stranded na pasahero na nasa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila at sumasailaim sa huling proseso bago ang kanilang pagbiyahe Miyerkoles ng hapon.

“Ngayong araw din po ang ating mga kababayan bound for Zamboanga ay nasa last stage na ng processing at mamayang alas-11 o hanggang ala-1 ay mag-uumpisa na rin ang paghatid papuntang pier para makasakay na rin sa kanilang biyahe sa pamamagitan ng barko,” saad ni Encabo.

Magugunitang inulan ng batikos ang programa matapos na mapuno ang venue na pinaghihintayan ng mga stranded na pasahero at tila nabale-wala ang mahigpit na ipinatutupad na physical distancing protocol.

Humingi naman ng paumanhin si Encabo at sinabing nagdesisyon silang papasukin ang mga naghihintay sa labas lalo na mga matatanda, bata at buntis na nababad na sa init at ulan.

Sa mga susunod na send-off, maghanap aniya sila ng mas komportable, mas maraming banyo, mas maayos na mga upuan at mas malawak na lugar na paghihintayan ng mga nais na umuwi sa kani-kanilang probinsya.

“Hindi kami hihinto na maghanap ng mas maayos na lugar,” sabi pa niya.

Makikipag-ugnayan rin sila sa weather bureau para mabigyan ng abiso kung kailan mas ligtas na bumiyahe pauwi ang mga stranded na pasahero.