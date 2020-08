Makakatulong ang paggamit ng transmission ng ABS-CBN sa edukasyon, ayon sa mga guro, magulang

Pitong taon ng guro si Ana Lea Sanchez ng Grade 1 sa Bauan Central School sa Bauan, Batangas.

Aminado siyang kahit dati pang face-to-face ang klase, ay gumamit na siya ng educational videos ng ABS-CBN.

"Yung Knowledge Channel, naggagamit din namin. Especially, hindi pa naman sila ganoon ka-reader," aniya.

Kaya naman pabor siya sa naibalitang pag-alok ng ABS-CBN sa gobyerno ng transmission at ilang educational programs nito.

Kamakailan lang, sinabi ng network na hindi ito bibitiw sa pangako na patuloy na maglingkod sa mga Pilipino sa anumang paraang kaya nito, kahit wala ng prangkisa ito para mag-operate sa pagbo-brodkast.

"It's a great initiative from ABS-CBN na ganun ang gawin, especially sa amin, kasi based on the survey na ginawa namin sa mga estudyante namin, marami talaga hindi kaya ang online modalities. So with regards to TV na ino-offer, I think it's ok mas maganda," ani Sanchez.

Aprub din ito ng kaniyang mga co-teacher dahil makakatutulong ito ngayong stay-at-home ang mga estudyante nila, dahil sa coronavirus pandemic.

"Malaki ang maitutulong ng TV kasi ang TV. Halimbawa, lalo na ngayon, modular tayo. Ating gagamitin, at least, may magbabalance dun sa bata na ang gagawin niya ay magsulat...at least makakapanood din sila. May dagdag kaalaman at meentertain pa sila," ani Diana Abrugena, isang Grade 4 teacher.

Kung matutuloy na gagamitin ang TV para sa distance learning dulot ng pandemiya, mas gusto raw ito ni Ana May Acorda ito para hindi nakababad sa internet ang kaniyang anak.

"Pagka dun sa cellphone, nangangalay din sila kapag laging naka ano sa cellphone. Hindi rin pwede laging nakatututok sa cellphone kaya para sa akin. Mas pabor ako sa ganyan dun sa gagamitin ang sa ABS-CBN," ani Acorda.

Pabor din si Jennifer Templa dahil madalas daw kasi ay hindi na pag-aaral ang inaatupag ng anak sa cellphone.

"Mabilis pong matututo rin ang mga bata. Pagka sa cellphone, minsan yung mata nalabo, tapos mas maano po yung ano ng mga bata, lagi silang nage-games. Eh kung sa TV po eh...makokontrol po," aniya.

Naunang inanunsyo ng ABS-CBN nitong Lunes ang alok ng paggamit ng transmission network nito at lahat ng educational shows na ginawa nito sa nakalipas na dalawang dekada.

Paraan daw ito ng ABS-CBN upang patuloy na makatulong sa pagkatuto ng mga estudyante lalo na ngayong panahon ng pandemya.