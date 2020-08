'Magmatyag': Zarate nagbabala vs 'no election' scenario sa 2022 dahil sa Cha-cha

MAYNILA — Nagbabala ang isang mambabatas nitong Miyerkoles sa posibilidad ng pagpapaliban ng halalan sa 2022 matapos magpahiwatig ang ilang kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte ng pagsusulong ng Charter change o pag-ameynda sa Saligang Batas.

"We must be very vigilant against this Charter change move because it is very dangerous and will result to a further sell out of our national patrimony and sovereignty," ani House Deputy Minority Leader Carlos Zarate ng Bayan Muna party-list.

Lumutang ang usapin ukol sa Charter change matapos ihayag ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Undersecretary Jonathan Malaya na may 1,000 alkalde ang sumusuporta para sa pagbabago ng Saligang Batas. Balak umanong ihain ng mga ito ang isang resolusyon sa Kamara sa bagong sesyon ng Kongreso.

Paliwanag ni Zarate, dapat bantayan ng taumbayan ang usapin ng Cha-cha lalo na ang pagpapalawig o pagtanggal sa term limit ng mga politiko.

"Many of the Cha-cha proposals since Pres. Duterte came into power contains provisions to postpone elections... Not to mention, of course, the possible term extension of politicians thru no elections and the lording even more of dynastic politics and governance," babala ni Zarate.

Anang mambabatas, unahin sana muna ang pagtugon sa malawakang epekto ng pandemya sa bansa.

Nauna nang sinabi ng Palasyo na hindi naman prayoridad ng pamahalaan ang pag-amyenda sa Konstitusyon.

—Mula sa ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News