'Installment Sahod' scheme sa mga manggagawa, dapat isumbong sa DOLE

MAYNILA — Hinihikayat ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang publiko nitong Miyerkoles na magsumbong sa kagawaran kung sakaling nakakaranas sila ng installment ng suweldo mula sa kanilang mga employer.

Paliwanag ng DOLE, hindi pinapayagan sa batas ang installment o utay-utay na sahod dahil buo ito dapat natatanggap kada buwan.

"Ito naman pong wages ay isang core, isang basic benefit na dapat matanggap ng ating manggagawa at hindi kami sang-ayon na hinahati-hati o [by] tranche ng suweldo ng ating mga manggagawa. Kung ano ang nararapat na ibigay sa isang buwan o every 15 days ay dapat nilang matanggap," giit ni DOLE Undersecretary Joji Aragon.

Ayon kay Aragon, dapat isinusumbong ang ganitong mga kaso sa DOLE.

Bukas umano ang kanilang opisina para tumanggap ng mga reklamo at naririyan din ang kanilang command center para sumagot sa ito.

Tatlong shifts na rin aniya ang serbisyo ng DOLE kaya 24/7 ay may tatanggap ng kanilang mga hinaing.

Bukod dito, bukas rin aniya ang DOLE sa ano mang suhestiyon mula sa employers o sa mga manggagawa.

Maaalalang marami nang negosyo ang nagsara o nagbawas ng mga empleyado matapos malugi bunsod ng pandemyang COVID-19.