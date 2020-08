'Honor' case: PMA dinepensahan ang 'di pag-dismiss sa kadeteng nagnakaw ng ubas

BAGUIO CITY — Kinukuwestiyon ng ilang kampo ang naging desisyon ng Philippine Military Academy (PMA) kung bakit hindi na-dismiss ang isang kadete matapos niyang magnakaw ng 5 pirasong ubas, gayong paglabag umano ito sa honor code ng institusyon.

Dismissal o pagkakatanggal sa akademiya raw sana ang ipinataw sa isang 3rd class cadet ng PMA matapos malaman ang umano'y pagnanakaw nito, ayon sa ilang grupo ng alumni na nagpahayag ng opinsyon sa isyu.

Nagsumite umano ng resignation ang kadete pero hindi ito tinanggap ng pamunuan ng akademya.

Sa halip, binigyan na lang ito ng 51 demerit points, 180 hours ng punishment tours, at 180 days ng confinement sa loob ng barracks.

Dinepensahan ng PMA ang naging hatol nila sa kadete.

"Ito pong recent honor case ng isa po nating cadet, just like all honor cases in the PMA, has also gone through the due process, the honor committee, and the board of senior officers of the PMA. [They] had reviewed, resolved and recommended what they deemed are the right actions to be taken," ani Maj. Cheryl Tindog, spokesperson ng PMA.

Sinagot ng PMA ang mga alegasyon mula sa ilang alumni na nagsasabing ang desisyon na hindi pagtanggal sa kadete ay paglabag sa honor code ng akademiya.

Ayon kay Tindog, sumasalamin ang desisyon sa pagkilala ng institusyon sa kakayahan ng isang tao na magbago matapos ang isang pagkakamali.

"It is the PMA’s responsibility na i-allow po natin 'yung kadete to learn from his or her mistake and to attain moral ethical reformation. The decision made for this case was in no way a deviation from what the honor code and the honor system stand for. But it is actually a testament to the PMA’s character development program for all cadets that is anchored on sacred ideals, realistic circumstances and true transformation," ani Tindog.

Dagdag pa nila, hindi totoong naimpluwensiyahan ng mataas na opisyal ang desisyon ng akademya tulad ng mga lumalabas sa ilang report.