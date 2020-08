Higit 350 OFWs mula Saudi nakabalik na sa Pinas matapos mawalan ng trabaho

MAYNILA — Mahigit 350 distressed overseas Filipino worker (OFW) mula Saudi Arabia ang dumating sa bansa ngayong Miyerkoles matapos silang mawalan ng trabaho abroad dahil sa pandemyang COVID-19.

Lumapag ang chartered flight ng Philippine Airlines nitong 12:30 ng hapon sakay ang 354 distressed OFWs.

Karamihan sa mga OFW ay kinalinga umano ng Philippine Labor Office (POLO) sa Riyadh at ilan pang temporary shelters na pinamamahalaan ng POLO sa eastern region ng Saudi Arabia.

"Unfortunately, some of our OFWs have been greatly impacted by the pandemic and we hope that our repatriation efforts would bring them comfort as they will soon join their families and loved ones," ani Labor Secretary Silvestre Bello III.

Sabi pa ni Bello, kasama sa mga umuwing OFWs ang 12 Pinoy workers mula sa Jussur Emdad, na nag-viral sa social media dahil sa pagbebenta ng dugo para may pangbili ng pagkain matapos nilang mawalan ng trabaho.

Sa tala ng Department of Labor and Employment, mahigit sa 111,000 returning OFWs na ang napauwi sa kanilang mga probinsya simula nang tumama ang pandemya. —Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News