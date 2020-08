Grupo nagpaalala na bantayan ang sarili vs Hepatitis B sa harap ng pandemya

MAYNILA - Nagpaalala ang isang social enterprise group na maging listo laban sa sintomas ng hepatitis B sa harap ng pandemya sa COVID-19.

Sa harap ito ng paggunita sa World Hepatitis Day noong Martes, Hulyo 28.

Sa isang pahayag, sinabi ng grupong HepaHealth na mas mahirap na makakuha ng healthcare services ngayong may pandemya at naka-quarantine ang ilang lugar.

“The HepaHealth founders are concerned about the consequences of COVID-19 on hepatitis awareness and care. For many patients, it has become even more challenging to obtain healthcare due to lockdowns, unemployment, and financial stress,” anila sa isang pahayag.

Para sa HepaHealth, dapat paigtingin ang kaalaman ng publiko sa Hepatitis B.

“We envision a world where all hepatitis patients are taken care of within the Philippine health system.

To get there, we are bridging the data gap by launching small-scale programs to find patients, monitor their health, and connect them to treatment,” ani Dr. Jiska van de Reest, co-founder ng HepaHealth.

Binigyang-diin ng mga eksperto na mahalagang malaman ng isang pasyente na may hepatitis B ito lalo’t lumalabas sa mga pag-aaral na may mga hepatitis B patients na walang nararanasan na sintomas.

Ayon sa grupo, aabot sa 90 porsiyentong tao na may Hepatitis B Virus (HBV) ay walang nararanasang sintomas.

Posibleng makuha ang Hepatitis B sa palitan ng body fluids at isa sa pinakapangkaraniwang paraan ng paglipat ng virus ay ang mother-to-child transmission na kadalasang nangyayari sa panganganak ng ina.

Kaya giit ng grupo na dapat bigyan din ng atensiyon pagtugon laban sa naturang sakit, lalo’t maaaring mangyari anila ito sa kahit sino.

"As we have seen with COVID-19, infection can happen to anyone. Destigmatize viral hepatitis and talk about it with your loved ones, get tested, and vaccinate to protect your family,” anila.