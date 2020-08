Bilang ng health workers na tinatamaan ng COVID-19 tumataas

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Aminado ang nurse na si Gelmark Oliveras na sa higit kalahating dekada niyang pagtatrabaho bilang health care worker, ngayon pinakamahirap gampanan ang kanilang tungkulin.

Anim na sa mga katrabaho at kakilala ni Olivares ang nag-positibo sa coronavirus disease (COVID-19).

"Nagwo-worry ako sa sarili ko, siyempre lahat naman tayo iisipin natin ang sarili natin kung mai-infect tayo. At the same time, iniisip ko rin 'yong family ko," ani Olivares sa panayam ng ABS-CBN News.

Nitong mga nagdaang araw, patuloy na nakapagtatala ng pagtaas sa bilang ng mga health worker na nagkakasakit bunsod ng COVID-19.

Noong Lunes, Hulyo 27, umabot na sa 4,591 ang bilang ng health care workers na nahawahan ng respiratory illness, mula 4,215 noong Hulyo 24.

Nitong Hulyo 25, 1,585 sa mga may sakit ay mga nurse, 1,023 ay mga doktor, at ang iba pa ay mga nursing assistant, medical technologist, at radiologic technologist.

Umabot naman sa 3,490 ang bilang ng mga gumaling na health care workers habang 36 ang namatay.

Isa sa nakikitang dahilan ng Department of Health kung bakit tumaas ang health workers na may COVID-19 ay ang laganap na community transmission.

Ilang ospital na rin ang naglalabas ng abiso na puno na ang kanilang mga pasilidad para sa COVID-19.

Sa Quezon City, 3 ospital ang puno na ang bed capacity para sa COVID-19 patients:

Novaliches District Hospital

Rosario Maclang Bautista General Hospital

Quezon City General Hospital

Kinailangan pang magsara ng National Kidney Transplant Institute ng isang ward dahil sa COVID-19.

Nauna na ring sinabi ng DOH na tuloy-tuloy ang kanilang pag-hire ng health workers para na rin mabawasan ang bigat ng trabaho ng mga nakikipaglaban kontra sa virus, subalit kakaunti lang umano ang nag-apply.

Aminado rin ang DOH na higit kalahati ng 16,000 inilaan na kama para sa COVID-19 ang okupado na.

"Mula sa 16,388 COVID-19 dedicated beds, 8,577 ay kasalukuyang ginagamit," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Nationally, malapit nang ma-overwhelm ang health system natin, mapapagod ang ating mga doktor, nars, at mga nag-aalaga sa atin sa ospital," aniya.

Nasa danger zone ang Metro Manila pagdating sa porsiyento ng mga okupadong kama para sa COVID-19. Nasa warning zone naman ang Cordillera Administrative Region, Ilocos region, Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas, Central Visayas, at Davao Region.

Bukod sa mga pasyente, higit na apektado ngayon ang health care workers sa pagkalantad sa impeksiyon.

Pero para kay Olivares, hindi dapat maubusan ng dahilan para ipagpatuloy ang pagsagip sa mga kapuwa, na magiging posible lang kung magiging mas maayos aniya ang sistemang paiiralin ng pamahalaan.

"Napapansin ko 'yong kakulangan sa sistema," ani Olivares.

"Ang nagbibigay motivation sa amin is, kung mapoprotektahan namin 'yong mga pasyente, kung mapoprotektahan namin 'yong ibang tao, mapoprotektahan din namin 'yong sarili namin at pamilya namin," ani Olivares.

Kinikilala naman umano ng DOH ang mahalagang papel ng health care workers sa paglaban sa virus.

"We recognize na sila ang importanteng parte ngayon ng response kaya lahat ng pwedeng maibigay sa kanila, binibigay sa kanila," ani Vergeire.

Umaasa si Olivares na matapos balutin ng takot ang buong bansa dahil sa bagong sakit, mapapalitan ito ng pagpupursige ng bawat Pilipino na matalo ang virus. -- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News