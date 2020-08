Bilang ng coast guard personnel na nag-positibo sa COVID-19 umabot na sa 600

MAYNILA - Aabot na sa 600 tauhan ng Philippine Coast Guard ang tinamaan ng coronavirus disease 2019 (COVID-19), batay sa kanilang huling datos.

Sa naturang bilang, 297 o halos kalahati ang maituturing na "active cases."

May 71 naman ang bagong kaso.

Ayon sa PCG, agad na-pullout sa kanilang mga istasyon ang mga nagpositibo sa virus, at nabigyan na rin ng medical assistance para sa kanilang paggaling.

Samantala, 45 ang bagong recoveries sa kanilang hanay, kaya sa kabuuan ay 303 na sa kanila ang gumaling.

Tiniyak ng PCG na regular silang magsasagawa ng swab tests sa kanilang mga tauhan at may sapat silang na supply ng vitamins, personal protective equipment sets, at iba pa nilang pangangailangan sa pag-duty.

Isinasailalim din sa debriefing sessions ang mga ito.

Sa buong bansa, 83,673 na ang naitalang COVID-19 cases, ayon sa July 28, 2020 ulat ng Department of Health, kung saan, 55,109 dito ay mga aktibo.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News