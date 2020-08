Balik-operasyon ng lahat ng tradisyunal na jeep, hiling ng PISTON

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA – Hiniling sa gobyerno ng transport group na Piston na payagan nang makabalik sa pamamasada ang lahat ng mga pampasaherong jeepney.

Ayon kay Mody Floranda, national president ng Piston, sana umano ay mapayagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte na makapamasada muli ng 100 porsiyento ang mga pampasaherong jeep.

"Tayo naman po ay handang sumunod sa policy, patakaran ng IATF (Inter-Agency Task Force). Handa naman tayong sumunod,” sabi ni Floranda sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo Miyerkoles ng umaga.

Halos 2,000 pampasaherong jeepney ang pinayagang makabiyahe sa 17 bagong rutang binuksan muli, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Pero ayon kay Floranda, ang mga ito ay maiiksing ruta lamang at may ilan ay kasama na sa unang 49 na rutang binuksan noon.

"Parang 5 ruta 'yung kasama sa 49 dati,” sabi niya.

Banggit ni Floranda na halos 5 buwan na silang walang hanap-buhay para sa kanilang mga pamilya sa gitna ng pandemya.

“Limang buwan na rin tayong nagaasam-asam sa sinasabi nilang subsidiya o tulong,” sabi niya.

Bagamat naka-dalawang beses na umanong namahagi ng tulong pinansiyal ang Department of Social Welfare and Development (DSWD), marami pa rin sa kanilang sektor ang wala pang natatanggap na ayuda.

“Malinaw sa report ng DSWD nung June, 36,224 pa lang 'yung kanilang nabibigyan ng ayuda sa hanay ng sektor ng transportasyon,” saad niya.

Aniya, sa National Capital Region pa lamang ay nasa 200,000 ang mga driver at operator at maliit na bahagi pa lamang ang nakatatanggap ng ayuda.

“Paano po 'yung nasa rehiyon na umaasa rin sa sinasabi nilang tulong o ayuda?” tanong niya.

Samantala, napalaya na ang lima nilang miyembro na unang inaresto ng mga pulis habang papunta sa kilos protesta sa UP Diliman noong Lunes, araw ng State of the Nation Address ni Duterte.

"Ok naman po, nakalabas naman ng 27 ng hapon dahil napatunayan naman na wala namang kasalanan o paglabag yung ating 5 miyembro," sabi niya.

Paliwanag ni Floranda na hindi naman namamasada ang limang tsuper. Sakay sila ng jeep dahil walang masakyan para makadalo sa kilos protesta.