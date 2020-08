Lung Center, nakapagtala ng 85% COVID-19 bed occupancy

MAYNILA (UPDATE) – Nakapagtala ng 85 porsiyentong vacancy ang Lung Center of the Philippines Miyerkoles ng umaga ng mga kama nitong nakalaan para sa COVID-19 patients.

“Nagkaroon tayo ng konting vacancy. Ang latest census namin as of this morning, we have 85 percent occupancy for COVID,” ayon kay Dr. Norberto Francisco, tagapagsalita ng ospital.

Pahayag ni Francisco, katumbas ng porsiyentong ito ay 18 beds para sa critical at moderate COVID-19 patients.



Banggit din niya na maaaring magbago ang bilang na ito sa mga susunod na mga oras dahil mabilis ang turnover dito.

Nito lamang Sabado at Linggo ay nag full capacity ang ospital kung saan 7 ang pasyenteng kinailangang i-intubate sa emergency room.

“Ngayon, isa na lang 'yun kasi kumikilos naman. Merong napapasok from ward to ICU, meron din nalilipat from ICU, nagga-graduate, napupunta sa ward. Meron din po kaming ilang napauwi,” saad niya.