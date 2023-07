MAYNILA — Nilimas ng isang grupo ang mga paninda ng isang vape shop sa Maynila nitong Lunes, pasado alas-1 ng umaga.

Nagtanong umano ang isang babae tungkol sa mga binebentang vape ng shop at sinabing kukuha umano siya ng maramihan. Sinuri ng empleyado ng vape shop sa kanilang storage room kung mayroon silang ganoon karaming stock.

Pero habang sinusuri ang stocks, doon pumasok ang 3 kasabwat ng babae sa shop, at nagsabing National Bureau of Investigation (NBI) agents umano sila.

Ayon kay Major Edwin Malabanan, Deputy Commander ng Manila Police Station 6, "May nakita kami isang naglabas ng baril parang tinakot siya para hindi na siya pumalag so 'yung nangyari dahil nga siyempre meron ng nakatutok na baril doon sa tao nailabas nila lahat ng stocks doon sa vape shop naisakay nila doon sa ginamit nilang sasakyan.”

Nakita ng isa pang empleyado na papasok na sa vape shop na maraming stocks ang kinakarga. Sinabihan umano siya ng drayber ng getaway vehicle na tumulong sa pagkuha ng stocks.

Pag-akyat ng drayber, dito na umano niya nakita na ninakawan na sila at dahil may baril ang grupo wala nang nagawa ang empleyado.

Napuno ang getaway vehicle, at umabante ng ilang metro mula sa shop para pumara ng taxi at dito nilipat ang mga ninakaw.

Bumalik muli ang sasakyan sa shop para humakot pa ng stocks ng vape, habang ang taxi ay pumunta sa San Lazaro para ilipat sa sedan ang mga ninakaw na vape products.

Mahigit P1.8 milyon halaga ng produkto ang natangay ng mga suspek.

Pagkabalik ng sasakyan sa vape shop, sinama nito ang empleyado para hindi makapagreport agad at ibinaba sa Balintawak.

Nag-backtracking ang mga operatiba, at dahil sa CCTV, nakuha ang plaka ng taxi na nakuha ang plate number. Nakipagtulungan naman ang taxi driver para malaman kung saan niya binaba at nakita ang kabuuang plaka ng sasakyan.

Kinabukasan bumalik sa area at nahuli ang mga kawatan ng mga operatiba na mahigit 12 oras nag-stake out sa lugar.

Nadakip ang mga suspek pasado ala-12 ng madaling araw, Hulyo 26.

Narekober ng mga pulis ang 2 sasakyan, isang kalibre 45 na baril, isang magasin at mga bala.

Umamin naman ang mga suspek sa nagawang kasalanan.

“Opo sir,” aniyl nang tanungin ng ABS-CBN News kung may katotohanan ang paratang sa kanila. Vape umano ang kanilang pinuntirya dahil madali itong ibenta.

Payo ni Maj. Malabanan sa ibang establisimiyento para hindi mabiktima, a magdoble-ingat kung ang makakatransaksiyon ay gumawa ng kahina-hinalang bagay.

Nakapiit sa custodial facility ng Manila Police Station 6 ang mga suspek at sasampahan ng reklamong robbery in band ang lahat ng arestado ngayong Biyernes, Illegal possession of firearms naman sa dalawang suspek.