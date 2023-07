High school student na nahulog sa dam sa Bulacan, natagpuang patay

Watch more News on iWantTFC

Natagpuan nitong Biyernes ang bangkay ng 14 anyos na estudyante matapos madulas at mahulog sa dam sa Barangay Lambakin, Bulacan.

Ayon sa kaniyang pamilya, mamimingwit umano sila noon at naghugas lang ng kamay ang biktima dahil nangati sa mga tinik, pero nadulas siya at nawalan ng balanse.

Nangyari ang insidente sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Egay.

Ayon pa sa ilang testigo, hindi pa ganoon kalakas ang agos ng tubig nang mahulog ang biktima na si "Frank."

Katunayan, may mga naliligo pa sa mga oras na iyon. Pasado alas-12 ng tanghali ng Biyernes natagpuan ang bangkay ng biktima.

Sa lakas pa rin ng agos ng tubig, may naghagis ng lubid at may tumalon pang kaanak para hindi maagos palayo ang katawan ni Frank. Walang tigil ang iyak sa pagkumpirma nilang ito nga ang biktima.

Paalala ng mga rescuer na iwasang pumunta sa mga lugar gaya ng ilog o dam kapag masama ang panahon at walang kasamang nakakatanda.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News