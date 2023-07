BuCor chief kinumpirma na bangkay ang nadiskubre sa septic tank sa Bilibid

Si Bureau of Corrections (BuCor) director Gen. Gregorio Catapang Jr. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Kinumpirma ni Bureau of Corrections chief Director General Gregorio Catapang Jr na labi ng tao ang nadiskubre sa septic tank sa New Bilibid Prisons sa Muntinlupa City kamakailan.

Patuloy ang imbestigasyon at kumpirmasyon kung labi ito ng nawawalang inmate na si Michael Cataroja.

“Ongoing investigation namin, miyembro na rin ng Sputnik na iconfirm niya this afternoon na yun talaga. Then pa-identify natin sino involved ... Katawan niya information nasa septic tank kasi may buto na narecover dun eh. Pero fo-forensic pa rin namin para makasigurado ... Pati bungo dinurog. Parang residue,” ani Catapang.

Si Catapang umano mismo ang nakakita ng labi ng tao pero kailangan pa raw itong sumailalaim sa pagsusuri ng National Bureau of Investigation.

“May dugo dugo pa yung septic tank na lugar. Tanong mo 'yung mga kalaban natin dito, kinabukasan malinis na 'yung ibabaw nung septic tank. May gumalaw na. Talagang may tinatago. Dapat 'di nagalaw 'yun kung 'di talaga 'yun lugar ng pinagtapunan.”

Ang mga ganitong kalakaran ang nais umanong mabago ni Catapang.

“Kultura na ganyan, nagkamali tapos papatayin nila tapos sasabihin nakapuga. Ayoko yung ganun. Kasi magiging purgatoryo 'yan. Dami kaluluwa na paikot-ikot,” aniya.

Naging isyu sa Bilibid kung saan nagkagirian ang dalawang pangkat ng Sputnik at Batang City Jail. Sa imbestigasyon, matapos na magkaayos ang mga ito, miyembro ng Batang Cebu ang umano’y nagpaputok na baril.

Nakarekober na ng isang kalibre .40 na baril at tatlong kalibre .45 ang BuCor na isinuko sa kanila ng mga bilanggo. Ipapasuri ito sa PNP.

Bukod pa ang nakumpiskang sari-saring patalim at cellphone.

Tingin ni Catapang, may nais manira sa kanya na inihambing niya sa liriko ng isang kanta.

“Oo, kasi nagtataka ako after 9 months bakit ganito, ngayon na maayos na maayos na kami. Magtataka ka bakit dalawang 'di nagkaintindihan nagkabati, nung magkahiwalay na may nagpaputok naman na Batang Cebu," aniya.

“May mga tao dito na may nag-uutos na nasa labas, 'Guluhin niyo sistema kasi gusto rin namin pumasok na negosyo dito.'”

Pumirma naman ng manipesto ng suporta ang mga lider ng mga PDLs sa maximum security compound na pagpapakita ng pagsuporta kay Catapang.

