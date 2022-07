MAYNILA- Idineklara na ang state of calamity sa probinsiya ng Abra dahil sa lindol na tumama rito at sa maraming parte ng Luzon kabilang ang Metro Manila.

Ikinasa ito dahil sa resolusyon ng provincial council na nagdeklara nito, sapagkat matindi ang pinsalang inabot ng probinsiya dahil sa lindol.

Dahil dito, pinapayagan ang mga opisyal na kontrolin ang presyo ng mga bilihin at gamitin ang pondo para sa mga kalamidad.

Agosto 1 naman magpapatuloy ang klase sa Abra, ayon sa mga awtoridad.

Mahigit P33.8 milyong halaga ng pinsala ang naitala ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).

Sa kanilang tala, lima pa rin ang bilang ng mga namatay, pero may isa pang casualty na bineberipika ang tanggapan. Aabot naman sa 131 ang nasugatan kung saan karamihan ay mula Cordillera.

Aabot sa 61 eskuwelahan ang napinasla at ilang tulay sa Ilocos Sur at Cordillera ang nasira. Halos P4 milyon naman ang pinsala sa agrikultura, ayon sa Department of Agriculture.

Dahil sa lindol na nangyari sa Abra, may ilang residenteng mapipilitang maghanap ng panibagong tahanan.

Kabilang dito si Demetrio Princena, na sa ilalim na lang ng puno ng mangga isisilong ang kaniyang pamilya.

"Ang lakas, sir, di kami nakatulog buong magdamag. Wala na. Talagang di na puwedeng tirahan diyan, di na, di na pwede," aniya.

Kung may ilang iiwanan ang kanilang tahanan, may ilan namang may agam-agam dito gaya ng 67 anyos na si Mario, isang biyudo.

Senior citizen na siya pero namamasukan pa rin bilang tsuper at walang kayamanan para magpatayo ng bahay.

Ayon sa Phivolcs, nakapagtala sila ng mahigit 800 aftershocks at 24 dito ay naramdaman.

Maging ang mga taga-Ilocos Sur at Vigan City, na isang tourist destination, naramdaman ang aftershocks ng lindol.

Bukas pa ang mga hotel pero maraming saradong mga restoran. Dahil sa pagyanig, pinayuhan ni Vigan Mayor Bonito Singson ang mga turista na iwasan muna ang Vigan.

"Those tourists who are already here will be made to stay but for the meantime we are discouraging, publicly announcing from, more tourists until such time that we can assess the buildings as to their safety, for public safety. So within ourselves up to this weekend for our engineers to do the assessment. So far the initial reports parang marami naman tayong mabubuksan," ani Singson.

Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, sapat ang suplay nila ng ayuda na ipapaabot sa higit 300,000 katao.

