Nadaganan ang kotseng ito ng malaking tipak ng bato na mula sa isang simbahang nasira matapos ang malakas na lindol nitong Miyerkoles, Hulyo 27, 2022. Courtesy: Kervin King

MANILA — Nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) sa mga nasa lugar na tinamaan ng malakas na lindol na suriin muna ang mga gusali at tirahan bago muling gamitin, lalo’t inaasahan pa ang aftershocks.

Ayon sa structural engineer na si Engr. Rannie Ison, ilan sa mga dapat inspeksyunin agad ang biga, poste, sahig at pader.

Kung maliliit lang ang bitak sa pader, biga at poste, hindi aniya ito dapat ikabahala.

Pero kung makakikita ng malalaking basag sa poste, lumundo ang biga, humilis na ang pader, o malaki ang inilubog ng sahig, ipinapayo ni Ison na tumawag agad ng engineer para higit na masuri ang bahay at mapalakas ang istruktura laban sa lindol kung kinakailangan.

“As long as walang makikitang malalaking bitak sa structural elements, maaaring masabi natin na pwede pa itong tirhan,” aniya.

“Kaya lang, kapag malalaki na ‘yung cracks, nabasag ‘yung poste, lumundo ‘yung biga, nag-deflect siya or bumaba, ito, maaaring sign ito na delikado na ‘yung bahay,” dagdag ni Ison.

Sabi ng kapwa structural engineer na si Engr. Juanito Cunanan, maituturing na maliit lang ang damage sa isang istruktura kung makitaan ito ng maliliit na cracks na kayang ayusin sa pamamagitan ng concrete repair o epoxy injection.

Medium naman ang damage kung nadurog ang pader pero ang structural elements tulad ng poste at biga ay nananatiling intact.

Itinuturing namang malala ang sira sa istruktura kung makitaan ng malalaking cracks sa biga at poste.

“’Pag malalang damage, siguro hindi na ‘yan kayang i-repair lang. Mas magandang i-reconstruct mo na, kasi tutumba na ‘yan. ‘Pag medium, pwede pa ‘yan i-repair, pwedeng tukuran, pwedeng dagdagan ang size ng poste kung maliliit, pwedeng dagdagan ng bakal. Maraming pamamaraan,” sabi ni Cunanan.

Sa Marikina City, agad nagsagawa ng inspeksyon ang city engineers sa government establishments, mga ekswelahan at iba pang pampublikong gusali, kasunod ng Intensity 4 na lindol kahapon.

“Walang damage dito sa city,” sabi ni Marikina City Engineer Kennedy Sueño.

Ayon kay Sueño, nagsasagawa rin sila ng annual inspection sa mga gusali at kasama sa tinitingnan ang integridad ng istruktura, bilang paghahanda na rin sa The Big One.

Paalala ng structural engineers, mahalagang sumunod sa National Structural Code of the Philippines (NSCP) 2015 ang mga nagtatayo ng gusali at bahay para masiguradong hindi ito agad mapadadapa, kahit tumama ang Magnitude 7 na lindol, tulad ng The Big One o paggalaw ng 100-km West Valley Fault na tumatawid sa bahagi ng greater Metro Manila.

Batay sa ginawang pag-aaral, ang buong Metro Manila, kasama ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna ay posibleng makaranas ng Intensity 8 o lubhang mapaminsalang lindol.

Kapag nangyari ito, tinatayang nasa 31,000 ang mamamatay at higit kalahating milyon ang masusugatan, ayon sa 2013 Risk Analysis Project ng PHIVOLCS, UP Institute of Civil Engineering at Geoscience Australia. Tinatayang aabot naman sa higit P2.2 trillion ang magiging pinsala sakaling tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa West Valley Fault.

“Yung ating NSCP, naka-design 'yung ating istruktura na mag-resist ng magnitude 7 to 8.3 na earthquake… Nakapaloob dito sa ating code, na dapat magkaroon tayo ng tamang materyales, at tamang disenyo. Ginagawa ‘yun ng structural engineers kung gaano karaming bakal, gaano kalaki ‘yung poste, yung biga,” sabi ni Ison.

“Code compliance ng ating buildings ang number one pa rin na panangga natin para hindi tayo maging biktima,” dagdag ni Cunanan.

Ayon sa Phivolcs at structural engineers, pwede ring maging gabay ng mga residente ang app na How Safe is My House sa pagsusuri kung matibay ang kanilang tinitirhang 1-2 storey house laban sa lindol.

Kailangan lang sagutin ang labindalawang tanong, tulad ng edad ng bahay, materyales na ginamit, at kundisyon ng lupang kinatatayuan.

Pwede ring magrekomenda ang app ng professional consultation at mga hakbang para mapalakas ang istruktura, depende sa resulta.

MULA SA ARCHIVE

Watch more News on iWantTFC