Mahigit P400-M halaga ng 'shabu' nasamsam sa Pampanga; 1 arestado

Nasamsam ang mahigit P400 milyong halaga o nasa 60 kilograms na dami ng hinihinalang shabu sa pinagsamang operasyon ng Philippine National Police Drug Enforcement Group at Police Regional Office 3 sa isang gasolinahan sa North Luzon Expressway sa San Fernando, Pampanga alas dos Huwebes ng hapon.

Nakuha sa loob ng van sa isinagawang drug buy bust operation ang 2 sako na may lamang tig-30 Chinese tea bag packs bawat isa.

Sa kabuuan nasa humigit kumulang 60 kilograms ang dami nito at tinatayang nasa P408,000,000 ang standard drug price.

Arestado ang 31 anyos na suspect na taga-Caloocan City.

Ayon kay Police Col. Jean Fajardo, mahigit 2 buwan binantayan ng pulisya ang target.

"Hindi po bibiro itong malaking bulto na nakuha sa kanyang drugs so ang assessment po natin dito ay big player po ito, dito po sa larangan ng illegal drug trafficking...Ang tinitignan natin ay isang grupo na engage po sa illegal drug trafficking na ang area po ng kanilang distribution ay national capital region dito po sa Region 3, sa Central Luzon pati na rin sa Calabarzon," dagdag pa ni Fajardo.

Mula Abra, diretso sa Pampanga si Interior Secretary Benjanmin Abalos Jr. para personal ding makita ang nasabat na droga.

"Ako'y nagpapasalamat sa ating kapulisyahan, sa PDEA, sa lahat na talagang sumali dito sa operation na ito, itoy nagpapakita na talaga ng synergy ng kooperasyon ng bawat ahensya ng gobyerno at 'yun ang ating pronouncement eversince na talagang we will try to fill the gaps," aniya.

Inihahanda na ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa suspek.

Inaalam din ngayon ng PNP ang grupo o posibleng mga kasabwat pa ng suspek.

- ulat ni Gracie Rutao