Repatriated Filipinos mula Macau SAR, umabot na sa 3,793

MACAU SAR -- Sa anunsiyo ng Department of Foreign Affairs ng ika-26 ng Hulyo, 2021, pumalo na sa 3,793 Filipinos ang na-repatriate mula Macau SAR. Lulan ng Philippine Airlines flight no. PR8353 noong ika-24 ng Hulyo, 2021 ang 198 Pilipino bilang ika-19 na repatriation program na pinangunahan ni Philippine Consul General to Macau Porfirio M. Mayo, Jr.

Si PH Consul General to Macau Porfirio M. Mayo, Jr. (center) habang kinakausap ang isang pasahero, kasama sina Labor Attaché Ma. Nena German (2nd from left) at Attaché Venus Siy.

Ayon pa kay ConGen Mayo, Jr., patuloy ang kanilang programa ng pag-ayuda sa mga Pilipino sa Macau na naapektuhan ng pandemya at gustong umuwi ng Pilipinas. Dagdag pa niya, nakasalalay rin sa available na quarantine facility at limitasyon sa bilang ng international arrivals kada araw sa Pilipinas ang bilang ng mga kababayan na pwedeng makabalik sa bansa:

“Pag-iigtingin po ng Konsulado ang pagtulong at serbisyo sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Macau, kasama na po ang mga susunod pang repatriation flights.”

Ayon pa sa DFA, sa ika-3 ng Agosto, 2021 ang susunod na repatriation flight at hinihikayat ng Konsulado na magpa-rehistro sa kanilang online portal ang sinumang Pilipino sa Macau na gustong umuwi ng Pilipinas.

Source: Department of Foreign Affairs