Panelo nagmatigas, ayaw mag-sorry sa pagdawit kay Hidilyn sa 'Oust Duterte' matrix

MAYNILA — Nanindigan si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nitong Miyerkoles na hindi siya dapat humingi ng tawad kay Olympic gold medalist Hidilyn Diaz na idinawit ng Malacanang noon sa isa umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Rodrigo Duterte sa puwesto.

Sa panayam ng ANC kay Panelo, sinabi nitong wala siyang nakikitang mali sa ginawa niya noong 2019 kung saan isinama ang pangalan ni Diaz sa umano'y isang "Oust Duterte" matrix.

Nang ipresenta ni Panelo ang naturang "matrix" sa isang press briefing sa Malacanang noong ika-8 ng Mayo 2019, sinabi niyang: "The Office of the President, the President himself has received information, intelligence information that has been validated and appears to show that there is a deliberate attempt to discredit this administration, as well as to boost the candidacies of the opposition’s senatorial candidates, and it appears that there are certain groups who are working together to achieve this goal."

Kalaunan ay inamin ni Panelo na hindi naberikipikang maigi ang matrix.

Klinaro rin niya dalawang araw makalipas ang nasabing presscon na walang kinalaman si Diaz at ang isa pang celebrity athlete na si Gretchen Ho, na lumabas rin sa parehong matrix, sa umano'y planong pagpapatalsik kay Duterte.

Paliwanag niya, lumabas lang daw ang pangalan ni Diaz at Ho dahil "follower" ng kanilang social media accounts ang isang taong aniya'y kabilang sa mga "advocates of the Liberal Party" at may email address na natukoy umanong ginagamit sa pagpapakalat ng "Bikoy" video noon.

Nang tanungin siya sa panayam na iyon noong ika-10 ng Mayo 2019 kung hihingi siya ng paumanhin kina Diaz at Ho dahil sa paglabas ng kanilang mga pangalan, sagot ni Panelo: "No. I think those who should apologize are those who wrongly analyzed."

Sa pagkapanalo ni Diaz ng gold medal sa Tokyo Olympics nitong Lunes, hindi nalimutan ng netizen ang ginawa noon ni Panelo, na ngayon ay todo-papuri na sa atletang gumawa ng kasaysayan.

"Madaling mag-apologize kung mali ang ginawa mo. Pero kung wala ka namang ginawa, ano bang ginawa ko? I just presented the matrix na wala naman akong kinalaman," sabi ni Panelo sa panayam sa kaniya ng ANC.

"Walang dapat ipag-sorry kasi hindi naman sinasama siya [sa matrix] eh. Di sya kasama eh," dagdag niya.

Kalaunan, sinabi ni Panelo na ikinalulungkot niya "kung nasaktan" si Diaz sa umano'y matrix.

"But I'm sorry, I'm sad to know na nasaktan si Hidilyn, I'm sorry for that, kawawa naman."

Bago nito, ilang kampo na rin ang nag-udyok sa Palasyo na humingi ng tawad kay Diaz.

Ani Sen. Richard Gordon, dapat ay akuin ng Palasyo ang pagkakamali.

"At the very least, they should say ‘We made a mistake, we are sorry. We are happy that she won.’ Tapos. ‘That is the information that we got and maybe we should not have done it that way, open our mouths and insert our feet into them.’ That’s why big mouth don’t make big men," ani Gordon.

Ang pagkakasangkot sa naturang "matrix" ay isa sa mga inamin ni Diaz na mga hirap na pinagdaanan niya bago makamit ang gintong medalya sa Olympics. Noong lumabas ang kontrobersiya, agad itong pinabulaanan ng atleta at sinabing nakatutok lang siya sa kaniyang training.

