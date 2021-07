Mahigit P500,000 halaga ng droga nasamasam sa Angeles City; 8 tiklo

ANGELES CITY—Aabot sa P530,000 ang kabuuang halaga ng nakumpiskang hinihinalang marijuana at shabu sa magkasunod na drug bust ng Philippine Drug Enforcement Agency Region III at Criminal Investigation and Detention Group sa lungsod na ito, Pampanga, Martes ng gabi.

Unang pinasok ang Claveria Street sa Barangay Santa Trinidad kung saan nakuha ang iba-ibang drug paraphernalia at nasamsam ang mahigit sa 25 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P170,000.

Timbog ang 5 suspek na kinilalang sina alyas Rod, 44 at siyang itinuturong drug den maintainer; alyas Drew, 18; alyas Tupe, 46; alyas Ric, 31; at alyas Kelly, 46.

Kasunod na sinalakay ang Barangay Salupungan kung saan nakuha naman ang 3 bloke ng hinihinalang marijuana na aabot naman sa 3 kilo ang bigat at hindi bababa sa P360,000, ang standard drug price, ayon sa PDEA.

Huli rin ang 3 suspek na kinilalang sina alyas Jon, 21; alyas Josh, 20; at alyas Carlo, 23.

Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa mga naarestong suspek. — Ulat ni Gracie Rutao

