Mga LGU dumidiskarte para mahikayat magpabakuna ang mga senior

Sinamahan ni McKenley Marcelo ang kaniyang 88 taong gulang na lola upang magpabakuna sa Navotas.

Pero hindi lang pala ang kaniyang lola ang tuturukan kundi pati siya.

Nagpatupad kasi ng "Vax 1 Take 1" program ang lokal na pamahalaan ng Navotas para mahikayat ang mas maraming senior citizen na magpabkuna.

"For me mas effective po 'yong ganitong programa kasi mas nae-encourage din specially 'yong mga senior citizen na may doubt na magpabakuna, may takot," ani Marcelo.

Sa ilalim ng programa, babakunahan muna ng Janssen vaccine ang mga naghahatid o umaalalay sa mga senior citizen bago ang mga ito.

"Kung may makumbinsi ka na senior citizen, kahit di mo kamag-anak, samahan mo siya, basta’t ikaw ay Navoteño, pati ikaw ay babakunahan namin ng Janssen," ani Navotas Mayor Toby Tiangco.

Bukod sa Navotas, kaniya-kaniya ring pamamaraan ang mga local government unit (LGU) sa Metro Manila upang mahimok na magpabakuna ang mga senior citizen at iba pang nasasakupan.

Sa Makati, bibigyan ng P1,000 na gift certificate ang mga senior citizen na nagpaturok laban sa sakit.

Sa Maynila naman, binuksan ang vaccination site sa University of Santo Tomas, na kayang magbakuna nang hanggang 2,000 tao.

Nasa 10,000 dose ng Sinovac vaccines naman ang dinala sa Boracay para sa mga manggagawa sa sektor ng turismo.

Pero marami pa ring LGU ang aminadong kulang ang natatanggap nilang bakuna.

Sa ngayon, umaabot na sa 31,360,700 ang bakunang natatanggap ng Pilipinas.

May 17.5 milyon namang nakatanggap ng first dose habang 6.3 milyon ang itinuturing na fully vaccinated.

Tiniyak ng pamahalaan na sapat ang supply ng bakuna upang magtuloy-tuloy ang vaccination program ng pamahalaan.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News