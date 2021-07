Lalaki patay matapos sumalpok ang motorsiklo sa truck sa Ilocos Sur

Patay ang isang 23 anyos na magsasaka matapos sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa kasalubong nitong 18-wheeler truck sa Barangay Saoat sa bayan ng Sta. Cruz, Ilocos Sur Lunes ng gabi.

Base sa imbestigasyon ng Sta. Cruz Police, nangyari ang aksidente nang mag-overtake ang nasabing truck sa sinusundan niyang tricyle.

"May sinusundan 'yong truck na tricycle, in-overtake niya 'yun not knowing mayroon motor sa kabilang daan which is our victim kasi allegedly according sa driver ng truck ay wala daw ilaw kaya hindi daw niya nakita," ani Police Captain Roger Baling-oay, hepe ng Sta. Cruz Police.

Dead on the spot ang biktima. Sa lakas ng pagkakatama ng biktima sa trak, nabasag ang bungo nito. Wala din itong suot na helmet.

Pauwi na ang biktima sa bayan ng Salcedo sa nasabi ring lalawigan nang mangyari ang aksidente.

Ayon kay Baling-oay, naareglo na ang insidente.

- ulat ni Grace Alba