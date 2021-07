Ilang bars sa Makati na nagkukunwaring sarado nabuking

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Partikular na tinututukan ng Makati City ang mga bar sa lungsod dahil base sa IATF, ang puwede lang na mag-operate ngayon ay mga restaurant at hindi ang mga inuman.

Maraming bar ngayon ang sarado dahil sa pandemya.

Pero may istilo daw ang mga bar sa Makati kung saan nagpapanggap silang sarado pero pagpasok sa kanilang establisimyento ay nag-o-operate naman pala.

Nasa mahigit na 20 bar na ang kanilang naipasara dahil sa paglabag sa mass gathering.

Noong Sabado lang, isang bar na ilegal na nag-o-operate ang nabuking, kung saan 24 ang naaresto, at 22 sa kanila ay Chinese.

Maraming bar owner ang nakiusap dahil malaki na ang lugi nila pero hindi naman daw puwede ikompromiso ang kalusugan ng nakararami.

"We just have to follow the law. Hindi naman 'to iniisip ng city eh, eto ay based sa science din," ani Claro Certeza, city administrator ng Makati City.

—Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News