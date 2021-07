'Heightened GCQ' sa NCR di epektibo ayon sa OCTA, 2-week lockdown hinimok

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nanawagan ang grupong OCTA Research na dapat magpatupad ng dalawang linggong lockdown ang gobyerno dahil hindi umano epektibo ang pagpapatupad ng general community quarantine (GCQ) with heightened restrictions sa Kamaynilaan.

Sa Teleradyo, sinabi ni OCTA Research fellow Ranjit Rye na tumataas pa rin ang kaso sa Metro Manila na umabot na sa 1,000 mula 600 kaso nitong nakaraang dalawang linggo.

Giit ni Rye, hindi maiiwasang hindi mag-lockdown dahil sa banta ng Delta variant kaya mas mabuting gawin ito nang maaga.

Dapat ding itrato na anila nang kaso na Delta variant ang COVID-19 cases ngayon para matiyak na hidni pa ito kakalat.

Para kay Rye, mas pabor din sa ekonomiya ng bansa kung maaga pa lang ay ipapatupad na ang lockdown.

"Kung lumala ito baka pati 'yung 4th quarter, madale po. Ang question na nire-raise ng OCTA, when do we lockdown? Pagka 5,000 na ang kaso gaya noong ginawa natin noong March na nagsara tayo ng 2 buwan? O gagawin natin ng maaga para mas maiksi ang lockdown at mas maraming hindi mahahawa at may pagkakataon na walang mamatay? So 'yun ang choice natin ngayon," ani Rye.

Sa datos ng Department of Health, umaabot na sa 119 ang naitatalang kaso ng Delta variant sa bansa, kung saan 12 ay active cases.

Pero muling iginiit ng ahensiya na wala pa silang nakikitang dahilan para muling magdeklara ng lockdown.

Sabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire na wala pang surge gaya ng sinasabi ng OCTA Research.

Nirerespeto ng DOH ang ibang eksperto pero dapat aniyang maghinay-hinay sa surge at lockdown dahil naaalarma rito ang publiko.

Para kay Vergeire, maraming dapat na ikonsidera sa pagdedeklara ng lockdown lalo't sa ECQ classification kung saan libo-libo ang inaasahang mawawalan ng trabaho.

Ayon sa DOH, nasa moderate risk level pa ang NCR at wala pa ito sa threshold para masabing tumataas na nang husto ang mga kaso.

"We do not want to sound an alarmist na nagpa-panic na yung buong bayan dahil dito. Kailangan natin i-communicate yung risk ng maayos, hindi po natin pwedeng gawin na pinagpapanic yung mga tao. Gusto natin maghanda tayo lahat, maghahanda po tayo. Pero we need to be very objective in this situation that we are in because we are considering all factors," ani Vergeire.

Araw-araw aniyang nagmo-monitor ang DOH sa mga ospital at sa kasalukuyan ay manageable pa ang sitwasyon, anila.

Ipinaliwanag pa ni Vergeire na hindi palaging lockdown ang sagot sa mga nasabing sitwasyon at maraming hakbang na ginagawa ang lokal na pamahalaan gaya ng pagpapatupad ng curfew, paglimita sa paglabas ng mga bata at patuloy na pagbabakuna kontra COVID-19.