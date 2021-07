Gingoog City, 3 pang mga lugar makatatanggap ng ECQ ayuda: DILG

Watch more on iWantTFC



MAYNILA - Makatatanggap ng ayudang pinansiyal ang mga pamilyang apektado ng enhanced community quarantine sa apat na mga lugar sa Visayas at Mindanao.

Ayon kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya, napirmahan na ni Interior Secretary Eduardo Año at Social Welfare Secretary Rolando Bautista ang Joint Memorandum Circular for the Provision of Financial Assistance sa mga apektadong indibidwal at pamilya sa probinsya ng Iloilo, Iloilo City, Gingoog City sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro City.

“Gaya ng ginawa natin dito sa NCR Plus, ganun din, P1,000 per individual and maximum of P4,000 per family,” sabi ni Malaya sa programang Kuwentuhang Lokal sa TeleRadyo Miyerkoles ng hapon.

Sabi ni Malaya, tugon ito ng pamahalaan para sa mga Pilipinong apektado ng pagsasara ng mga negosyo at trabaho dahil sa umiiral na ECQ.

Sa naturang panayam, sinabi ni Gingoog City Mayor Erick Cañosa na kanilang pinaplantsa na ang guidelines para sa pag-release ng ayuda sa kanilang mga mamamayan.

“Binigyan tayo ng 15 days, once completed na po ang mga necessary requirements and documents, for us to release the financial assistance coming from the president during ECQ,” sabi ni Cañosa.

Dagdag ni Cañosa na nasa ilalim ng ECQ ang siyudad hanggang Hulyo 31.

“As of yesterday po, we heard I extend po siya from Aug. 1 to 7,” sabi ng alkalde.

Aniya, inilagay ang lungsod sa ilalim ng ECQ matapos na magpositibo ang isang residente sa Delta variant. Nagkaroon rin aniya ng pagsipa ng mga kaso sa mga nakaraang linggo.

“Unfortunately, nakita doon na may isang Delta variant na na-discover sa city natin but we are fortunate na na-detect siya para mapigilan natin ito and were trying our best to contain the virus,” sabi niya.

Nag-negatibo na umano sa COVID-19 ang nagpositibo sa Delta variant. Negatibo rin sa virus ang naging close contact ng pasyente.

“'Yung nag-positive sa Delta variant, kasama 'yung family niya, negative na sila sa COVID-19. We did our contact tracing up to the third generation,” paliwanag ng alkalde.

Sa ngayon, nasa 27 na lamang ang active cases na naitatala sa kanilang lungsod at hindi na rin aniya sila kasama sa top 10 LGUs sa Region 10 na may mataas na kaso ng active cases.