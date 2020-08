SUV nang-araro ng mga concrete barrier sa EDSA

MAYNILA - Tumagilid ang isang SUV matapos suyurin ang mga concrete barrier na nasa kaliwa ng EDSA Southbound sa Ortigas, Quezon City hapon ng Martes.

Sa ulat ng MMDA Metrobase, bandang alas-2:25 ng hapon nang maganap ang aksidente dahilan para tumagilid ang SUV.

MMDA ALERT: Self accident at EDSA Ortigas Flyover SB involving SUV as of 2:24 PM. 2 lanes occupied. MMDA on site. #mmda pic.twitter.com/P2AmH93zhH