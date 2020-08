Silent protest kasabay sa SONA ni Duterte, isinagawa sa Cagayan de Oro

Ilang aktibista ang pumuwesto sa sidewalk ng Plaza Divisoria ara ipahiwatig ang kanilang kritisismo sa gobyerno, kasabay ng ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes, Hulyo 27, 2020. Rod Bolivar, ABS-CBN News

CAGAYAN DE ORO—Pumuwesto sa sidewalk ng Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City ang mga miyembro ng Akbayan at Balaod Mindanao para ipahiwatig ang kanilang kritisismo sa gobyerno, kasabay ng ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes.

Hindi sila nag-ingay pero nakasulat sa mga bitbit nilang placards ang kanilang pagkadismaya sa gobyerno dahil sa pagpasa ng anti-terror law, pagbasura sa prangkisa ng ABS-CBN, kakulangan ng tamang pag-aksyon para labanan ang COVID-19 pandemic, at ang planong pagbubukas muli ng usaping Charter Change.

“Ito ay pagre-raise ng public awareness na hindi lahat ng tao ay masaya sa mga nangyayari ngayon. Particularly sa nangyayari sa pandemya kung saan ay mas inuna ang iba’t ibang political at self-interest agenda,” ani Ritz Lee Santos III, executive director ng Balaod Mindanao.

Buong araw na nagpatugtog ng musika sa naturang plaza ang live band ng mga pulis at sundalo para sa tinawag nilang peace concert.

Ayon sa Police Regional Office-10 (PRO-10), paraan nila ito para harapin ang protesta ng iba't-ibang grupo.

“Whatever will happen sa ating lugar dapat peace pa rin ang pinapairal. Ibig sabihin na kahit magkaiba man ang ating mga paniniwala at pananaw, dapat manatili pa rin ang kapayapaan,” ani PRO-10 spokesperson Police Lt. Col. Mardy Hortillosa II.

Hindi nila umano pinagbabawalan ang mga kritiko ng gobyerno sa pagsagawa ng protesta sa lansangan, basta't hindi sila manggugulo at susunod pa rin sa ipinatutupad na health protocols laban sa COVID-19.