Sanggol sa Cotabato City positibo sa COVID-19

COTABATO CITY — Isang 4 na buwang gulang na sanggol ang nagpositibo sa COVID-19 dito, batay sa impormasyon na inilabas ng Department of Health sa Soccsksargen.

Patuloy pa ang imbestigasyon at contact tracing para malaman kung paano nahawa ang sanggol.

Naka-admit ngayon sa Cotabato Regional and Medical Center (CRMC) ang sanggol kung saan ito patuloy na ginagamot.

Sa huling tala ng rehiyon, nasa 27 ang bilang ng kumpirmadon COVID-19 cases doon.

Samantala, nagnegatibo naman sa swab test ang 100 sa 103 healthcare workers at staff ng CRMC na naka-quarantine ngayon matapos magkaroon ng ilang kumpirmadong kaso sa pagamutan.

"We have determined na 'yung case sa CRMC is confined sa CRMC as of today and we are fortunate na walang spill over," ani Dr. Meyasser Patadon, health officer ng Cotabato City.

—Ulat ni Lore Mae Andong, ABS-CBN News