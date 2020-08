PSG, mas naghihigpit pa sa seguridad ni Duterte kontra COVID-19

MAYNILA - Inihayag ni Presidential spokesperson Harry Roque nitong Martes na iniingatan ng Presidential Security Group (PSG) si Pangulong Rodrigo Duterte para matiyak na hindi siya mahahawaan ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Ito ay matapos may maitalang kaso ng COVID-19 sa hanay mismo ng PSG at maging sa mga taga Presidential Communications Operations Office o PCOO.

“Alam naman po ninyo na talagang pinag-iingatan ng PSG ang Presidente, hindi po siya tumatanggap ng mga bisita, bagama’t iyon nga po once a week nakikipagpulong po siya sa piling mga miyembro ng IATF at ng kanyang Gabinete kung saan siya rin po ay nagtatalumpati sa taumbayan," ani Roque.

Sabi rin ni Roque, hindi na basta-basta makakalapit sa Pangulo ngayon.

Maging siya mismo ay hindi nakakausap ang Pangulo hanggat walang patunay na wala siyang COVID-19.

“Pero I can assure you po, bilang isa doon sa regular na pumupunta kay Presidente, I am one of the most tested individuals using PCR at wala pong makakalapit kay Presidente ng wala pong rapid test," paliwanag ni Roque.

Matatandaang una na ring sinabi ng PSG na tinitiyak din nila na ang grupong nakatoka sa seguridad ni Duterte ay ligtas sa COVID-19 at iba sa security detail ni Executive Sec. Salvador Medialdea kung saan may nagpositibo sa virus.

Samantala, sa kabila ng mga naitalang kaso ng COVID-19 sa Palasyo, ipinilit pa rin ni Roque na magsagawa ng press briefing sa Malacañang nitong Martes.

Ilang minutong naantala ang dapat sana'y post-State of the Nation Address (SONA) press briefing sa Malacanang dahil sa tila kalituhan sa proseso na dapat pagdaanan ng mga papasok sa New Executive Building (NEB) matapos maitala ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) ang ilang kaso ng COVID-19 sa kanilang hanay.

Sa huling tala ng PCOO nitong alas-4 ng hapon Martes, nasa 22 na ang active COVID-19 cases sa PCOO, habang isa na ang namatay.

Sa bulletin na ilabas ng PCOO, sinabi nitong suspendido muna ang pasok ng PCOO para sa kaligtasan ng kanilang mga empleyado.

Sa kabila ng pagiging sarado ng building, nagpumilit ang opisina ni Roque na doon pa rin magsagawa ng briefing dahil aniya wala naman positive cases sa Office of the Presidential Spokesperson

"Sarado po ang NEB, 9 na araw na po, at iyong aming karatig-opisina po ay sarado pa rin. Pero kami po ay nagpupumilit na mabigay pa rin ng impormasyon sa inyo dahil COVID nga o no COVID, kinakailangan tuloy po ang trabaho sa ating gobyerno," paliwanag niya.

Sa statement ni RTVM Executive Director Demic Pabalan, sinabi niyang bagama't sarado ang opisina ng RTVM hanggang Agosto 11, pumasok pa rin sa NEB ang nasa 15 nilang personnel na nakatoka sa press briefing ni Roque ngayong araw.

Pero nakasaad aniya sa memorandum circular na mabibigyan dapat sila ng rapid test para masigurado pa rin ang kanilang kaligtasan.

Kuwento ni Pabalan, nang walang maibigay aniya ang OPS na rapid test, agad nakipag-ugnayan ang PCOO sa Presidential Security Group para palabasin ang mga RTVM personnel at isailalim muna sa rapid test.

Ito aniya ang naging dahilan kaya naantala ang pagsisimula ng briefing kanina.

Gayunman, mabuti aniya na may back-up team ang OPS na siyang gumamit na lang ng broadcast equipment ng RTVM.

Sa isang statement na tugon naman ni OPS Assistant Secretary Rachel Queenie Dizon-Rodulfo, itinuro niya ang PCOO na may pagkukulang aniya sa pagbibigay ng test kits.

Ang OPS umano ang nagbigay na lang nito at sila rin ang nakipag-ugnayan sa Presidential Security Group Hospital para maisailalim na sila sa COVID-19 test.